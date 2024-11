(shareribs.com) London 20.11.2024 - Die Ölpreise tendieren am Mittwoch seitwärts. Das private API meldete einen deutlichen Anstieg der Rohölbestände, während die Produktbestände zurückgingen. Marktteilnehmer erwarten eine höhere Nachfrage aus China. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,753 Millionen Barrel gestiegen. ...

