Köln (ots) -2024 ist von gesellschaftlichen Herausforderungen und einer verstärkten Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus geprägt. Die Beatsteaks haben in dieser Zeit ein Zeichen gesetzt, das über die Musik hinausgeht. Dafür wird die Berliner Band mit dem Sonderpreis der 1LIVE Krone ausgezeichnet.Im Frühjahr 2024 spielten die Beatsteaks eine Reihe von Konzerten in zwölf autonomen Jugendzentren (AJZ) in Ostdeutschland - darunter in Görlitz, Bautzen, Erfurt und Chemnitz. Mit der AJZ-Tour haben die Beatsteaks nicht nur die lokale Jugendkultur gestärkt, sondern auch ein klares Statement gegen wachsenden Populismus und Rechtsextremismus gesetzt.Die ausgewählten Jugendzentren, wie die Zora in Halberstadt, stehen symbolisch für eine Gegenbewegung in Regionen, in denen rechtsmotivierte Straftaten zuletzt zugenommen haben. Diese Orte benötigen insbesondere nach der Pandemie verstärkte Unterstützung, um ihre Existenz und Bedeutung als mögliche Anlaufstellen für die Menschen vor Ort bekannter zu machen. Die Beatsteaks haben mit ihren Auftritten geholfen, diese wichtige Aufgabe zu erfüllen. Die Tour stieß vielerorts auf Gegenwind, teilweise sogar mit Drohungen physischer Gewalt seitens rechter Gruppen, die darauf abzielten, die Besucherinnen und Besucher einzuschüchtern.Trotz der Herausforderungen glaubt die Band daran, mit ihrer Tour einen Beitrag für die Jugendzentren geleistet zu haben - und zugleich neue Hoffnung auf eine tolerante und solidarische Gemeinschaft zu wecken."Vielen Dank für die Wertschätzung, die uns durch diesen Preis entgegengebracht wird. Das ist nicht selbstverständlich in einer Zeit in der rechtsradikale Hetze und Rassismus in Deutschland wieder salonfähig zu sein scheinen", so die Beatsteaks über die Auszeichnung. "Vielen Dank an unsere Booking Agentur KKT für die Organisation der Tour. Vielen Dank an unsere Crew fürs Dabeisein! Wir würden diesen Preis gerne an die autonomen Jugendzentren überall in Deutschland weiterreichen. Der Preis und Dank gilt euch. Wir verstehen diesen Preis als Aufforderung zur Nachahmung: Kommt zusammen!"Würdigung bei der 1LIVE Krone am 5. Dezember 2024Die Verleihung des Sonderpreises an die Beatsteaks findet im Rahmen der 1LIVE Krone am 5. Dezember 2024 in Bielefeld statt. Fans und Interessierte können die Show live ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de, im Radio bei 1LIVE und in der ARD Mediathek verfolgen. Am 7.12. läuft die Preisverleihung um 1:20 Uhr im Ersten, darüber hinaus steht die Show für 30 Tage in der ARD Mediathek auf Abruf zur Verfügung.Weitere Informationen zum Showkonzept und den geplanten Live-Acts werden in Kürze bekanntgegeben.Weitere Pressematerialien finden Sie zum Download unter diesem Link (https://bit.ly/3UyXUcI).Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5912746