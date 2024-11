EQS-Media / 20.11.2024 / 10:55 CET/CEST



CTS EVENTIM beruft Karel Dörner als Chief Technology Officer in den Vorstand

Hamburg, 20.11.2024 - CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing und Live Entertainment Anbieter und weltweite Nummer Zwei, beruft mit Wirkung zum 1. Januar 2025 den erfahrenen Top-Manager, langjährigen Leiter der McKinsey Digital Labs in Western Europe und einstigen Mitgründer von eBay Europe Karel Dörner als Chief Technology Officer (CTO) in den Vorstand. Den entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss gab das Unternehmen heute bekannt.

In der neu geschaffenen Position verantwortet Dörner nicht nur den technologischen Backbone des marktführenden Ticketing-Unternehmens, sondern auch die weitere Digitalisierung der Geschäftsprozesse und die Weiterentwicklung der datengetriebenen Businessmodelle. Außerdem die technologische Bewertung und ggf. Integration neuer Gruppenmitglieder sowie die umfassende Implementierung (generativer) KI als wichtigen Baustein des zukünftigen Unternehmenserfolgs. Die Technologie-Bereiche der Gruppe IT, Product und Information Science gehen zum Stichtag in Dörners Verantwortung über. Managing Director Christoph Bodi, der die hauseigenen IT-Unit CTS EVENTIM Solutions seit mehr als 14 Jahren erfolgreich leitet, wird in unveränderter Position zukünftig an den neuen Technologie-Vorstand berichten. Gleiches gilt für Chief Product Officer James Brooke und das Management-Team von Information Science. COO Alexander Ruoff, der die Geschäftsbereiche IT und Product bislang mitverantwortet und die Schaffung der neuen Vorstandsposition aktiv begleitet hat, erhält durch die Erweiterung des obersten Management-Teams wieder mehr Zeit, um sich noch stärker auf die umfassende internationale Expansion konzentrieren zu können.

Die Erweiterung des Vorstands um die Position des CTO ist Teil des dynamischen nationalen und internationalen Wachstumsprozesses. Ruoff, der den Technologie-Bereich über lange Jahre erfolgreich geführt und ausgebaut hat, ist durch die Internationalisierung der Konzernaktivitäten, durch die organisatorische Integration neuer Gruppenmitglieder und die Koordination des globalen operativen Ticketing-Geschäfts immer stärker gebunden. Mit der Berufung des ausgewiesenen Digital-Experten Dörner ist der Vorstand auch für die Zukunft optimal aufgestellt, um Wachstum, Innovationskraft und Organisationsentwicklung noch stärker zu forcieren.

Dörner gilt als einer der führenden deutschen Experten für die digitale Transformation und den Aufbau digitaler Geschäftsmodelle. Bereits im Jahr seines erfolgreichen Studienabschlusses als Master in Business Administration an der WHU Koblenz gründete er parallel zu seinem vorübergehenden Einstieg als Berater bei McKinsey mit Freunden das Start-up alando.de, dem er bis 2000 als CFO und CTO vorstand - besser bekannt als eBay Europe. Mit der Gründung von aventeon.com und seiner dortigen Tätigkeit als CEO baute Dörner in den Folgejahren ein weiteres, bis heute aktives Unternehmen erfolgreich auf. Seit 2006 war Dörner wieder für die Unternehmensberatung McKinsey, zuletzt als Senior Partner und Mitglied des Digital & Analytics (DnA) Global Leadership Teams tätig. In diese Zeit fällt auch sein einjähriges Engagement als Interims-CTO der MediaMarktSaturn Holding. Dörner bringt als Vorstand sowohl seine umfassende Beratungserfahrung aus zahlreichen komplexen Projekten für große Unternehmen als auch seinen herausragenden Unternehmergeist und seine Fähigkeit, Trends früh zu erkennen und sie ökonomisch nutzbar zu machen, in seine neue Position ein.

Dr. Bernd Kundrun, Vorsitzender des Aufsichtsrates, CTS EVENTIM: "Ich freue mich, dass wir Karel Dörner als CTO für CTS EVENTIM gewinnen konnten. Er wird dazu beitragen, die technologische Basis für eine weitere Dynamisierung des Wachstums zu stärken. Der Aufsichtsrat dankt Alexander Ruoff für die hervorragende Betreuung der Technologie-Themen in den vergangenen Jahren, durch die die CTS EVENTIM Systemlandschaft in puncto Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zur unbestrittenen Benchmark innerhalb der Branche geworden ist. Durch seine Entlastung wird er zukünftig wieder seine volle Energie auf so wichtige Themen wie den Ausbau unserer globalen Aktivitäten richten können."

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: "Ich heiße Karel im Namen des gesamten Vorstands herzlich willkommen und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Mit seinem ausgewiesenen Know-how und seiner Erfahrung als Unternehmer ist er eine wertvolle Verstärkung für unser Management-Team. Karel wird dem Unternehmen neue Impulse verleihen und gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür sorgen, dass sich Tausende Veranstalter und Millionen Fans auf der ganzen Welt auch weiterhin tagtäglich auf unsere Ticketing-Services verlassen können."

Karel Dörner, designierter CTO, CTS EVENTIM: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen sowie Klaus für seine Unterstützung und freue mich sehr auf meine zukünftigen Aufgaben. CTS EVENTIM ist ein Global Player mit großen Ambitionen. Gemeinsam mit meinem zukünftigen Team werde ich daran arbeiten, die technologische Basis für das weitere Wachstum zu stärken, innovative Ideen zur Marktreife zu bringen und damit die Nutzerfreundlichkeit unserer Systeme sowohl für unsere B2B-Kunden als auch für die Fans nachhaltig zu steigern."

Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Laut dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.



Pressekontakt

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

Christian.colmorgen@eventim.de

Investor Relations

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de

