NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 73,69 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 43 Cent auf 69,67 Dollar.

Die Ölpreise werden durch die Spannungen im Nahen Osten gestützt. Es wird befürchtet, dass diese das Rohölangebot auf dem Weltmarkt belasten könnten.

Ungeachtet aktueller Vermittlungsversuche zwischen den Konfliktparteien setzte Israel seine Angriffe im Libanon fort. Der US-Vermittler für den Nahen Osten, Amos Hochstein, hatte am Vortag zwar gesagt, es gebe jetzt eine "wichtige Gelegenheit", eine Waffenruhe zu erreichen - hoffentlich "in den kommenden Tagen". Bis zu einer Einigung seien allerdings noch "Lücken zu schließen"./la/jha/