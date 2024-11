Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -Der neue Maßstab für die Talententwicklung im GastgewerbeSommet Education freut sich, eine langfristige strategische Zusammenarbeit mit Mandarin Oriental bekannt zu geben, dem preisgekrönten Eigentümer und Betreiber einiger der luxuriösesten Hotels, Resorts und Residenzen der Welt. Die Allianz zielt darauf ab, den Talentpool des Gastgewerbes durch gezielte Bildungs- und Ausbildungsinitiativen sowie durch Programme zur Förderung von Vielfalt zu erweitern.Die Zusammenarbeit ist auf drei Kernziele ausgerichtet: die Lernerfahrung der Studierenden durch echte Geschäftskontakte zu bereichern, die Entwicklung von Mitarbeitern durch maßgeschneiderte Schulungsinitiativen zu fördern und potenziellen Führungskräften aus unterversorgten Gemeinden Karrieremöglichkeiten und Lernangebote im Gastgewerbe anzubieten. Diese Partnerschaft wird das weltweite Netzwerk von Sommet Education nutzen, darunter Les Roches, Glion, Ecole Ducasse, Invictus Education in Südafrika, Indian School of Hospitality sowie die Sommet Education Foundation.Beide Unternehmen unterstreichen mit dieser Partnerschaft ihr Engagement für die Förderung zukünftiger Führungskräfte im Gastgewerbe.Laurent Kleitman, CEO bei Mandarin Oriental, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, mit Sommet Education zusammenzuarbeiten, das bereits heute viele unserer Top-Talente in seinen verschiedenen Bildungseinrichtungen hervorgebracht hat und die Talente von morgen entwickelt. Gemeinsam werden wir einen Mehrwert für die Talente schaffen, ihre Fähigkeiten fördern und die Karrieremöglichkeiten in unserer Branche verbessern."Benoît-Etienne Domenget, CEO bei Sommet Education, fügt an: "Wir begrüßen die Partnerschaft mit Mandarin Oriental, da wir das Streben nach Exzellenz in der Hotellerie teilen und eine gemeinsame Vision verfolgen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Diese Zusammenarbeit reicht über die traditionellen Grenzen hinaus und bietet jungen Studierenden, Beschäftigten und benachteiligten Talenten unschätzbare Karriere- und Lernmöglichkeiten im Gastgewerbe. Gemeinsam wollen wir eine neue Generation von Führungskräften fördern, die die Zukunft der Gastfreundschaft gestalten werden."Den Lernprozesses der Studierenden verbessernIn einem dynamischen und sich stetig weiterentwickelnden Gastgewerbe ist es von entscheidender Bedeutung, die Studierenden während ihres gesamten Studiums auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Erreicht werden soll dieses Ziel durch eine Reihe von Initiativen, die das Eintauchen in die Branche und das praktische Know-how von Mandarin Oriental in die akademischen Programme der Institutionen von Sommet Education einfließen lassen. Die Studierenden profitieren von Mandarin Oriental-Workshops, Meisterkursen, Vorträgen über Führungsaufgaben und Besichtigungen vor Ort, die eine Brücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung schlagen.Heute betreibt Mandarin Oriental ein prestigeträchtiges Portfolio von 41 Hotels, 12 Residenzen und 24 exklusiven Häusern in 26 Ländern und Territorien und hat sich als führendes Unternehmen der Luxusgastronomie etabliert. Durch diese strategische Partnerschaft erhalten Studierende von Sommet Education-Institutionen einen beispiellosen Zugang zu diesem erstklassigen Netzwerk mit einzigartiger Umgebung, um in branchenführende Praktiken einzutauchen. Diese Erfahrung soll sie auf dem Arbeitsmarkt auszeichnen und ihnen ein einzigartiges Know-how und eine professionelle Eignung vermitteln.Informationen zu Sommet Education https://www.sommet-education.com/Kontakt: Anouck Weiss, CHIEF COMMUNICATION OFFICER media@sommet-education.comPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2563057/Sommet_Education.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2563057/Sommet_Education.jp)Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2563058/Sommet_Education_1.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2563058/Sommet_Education_1.jp)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1280685/5038543/Sommet_Education_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1280685/5038543/Sommet_Education_Logo.jp)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sommet-education-schlieWt-partnerschaft-mit-mandarin-oriental-302311224.htmlPressekontakt:+41 (0)21 989 26 63Original-Content von: Sommet Education, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136731/5912806