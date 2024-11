Zürich (ots) -esg2go ermöglicht Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsleistung auf praktikable Weise zu messen und zu vergleichen. Nun überprüft die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG als erstes Grossunternehmen mit dem innovativen Rating & Reporting System den grössten Teil ihrer Lieferantenkette. Die KMU erhalten so schnell, kostengünstig und unkompliziert einen breit abgestützten Nachhaltigkeitsnachweis. Prof. Dr. Philipp Aerni von esg2go: "Es macht uns stolz, dass mit Zurich ein wichtiges Unternehmen auf esg2go setzt."Herausforderungen bei der Erfassung von KlimaemissionenEnergetische Sanierung der Standorte, Ersatz der herkömmlichen Fahrzeug-Flotte durch E-Autos oder der Einkauf von nachhaltigem Strom - diese Themen stehen bei zahlreichen Firmen hoch oben auf der Prioritätenliste. Sie beziehen sich auf den CO2-Ausstoss, den Firmen in den sogenannten Scopes 1 und 2 erzeugen. Also in Bereichen, die entweder zu den firmeneigenen Infrastrukturen gehören oder aber sich auf den direkten Einkauf von Energien zur Nutzung an den eigenen Standorten beziehen. Noch wenig beachtet ist indes der Verbrauch von Energien im Scope 3, also den vor- und nachgelagerten Emissionen in der Wertschöpfungskette. Die Überprüfung und das Reporting des Scope 3 ist in der Schweiz derzeit freiwillig.Reporting-Pflicht für grössere UnternehmenFür Schweizer Unternehmen, die eine EU-Tochtergesellschaft oder EU-Zweigniederlassung haben und zudem in der EU einen Nettoumsatz von 150 Millionen Euro erzeugen, besteht ab 2025 eine Reportingpflicht. Es geht dabei um eine umfassende Berichterstattung zu Themen wie Umwelt, Soziales und Unternehmensverantwortung (ESG), wobei dies auch die Erfassung der Klimaemissionen mit einschliesst.Der Nutzen von esg2go für Lieferanten, die indirekt betroffen sind von der neuen RegulierungAuch wenn kleinere Firmen von der Pflicht ausgenommen sind, trifft diese sie indirekt, da sie oft Lieferanten von grösseren, betroffenen Firmen sind. Es ist deshalb zu erwarten, dass Lieferanten zunehmend einen Nachhaltigkeitsnachweis erbringen müssen. Die Rating- und Reportingplattform esg2go hilft diesen kleineren und mittleren Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsleistung mit vergleichbar geringem Aufwand mess- und vergleichbar zu machen. Deshalb bietet die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG ihren Lieferanten diese schnelle, kostengünstige und unkomplizierte Möglichkeit an.Die Lieferanten können so das Thema Nachhaltigkeit professionell angehen, um eine wichtige Lücke im Bereich Reporting zu schliessen."Die Unternehmerinnen und Unternehmer, die esg2go einsetzen, wollen wissen, wo sie stehen. esg2go liefert ihnen hierzu präzise Werte in zehn Schlüsselbereichen. Diese sind jeweils auf die Vergleichsgruppe mit gleicher Industrie- und Grössen-Klasse bezogen. D.h. bei uns sind nicht alle Architekten gut und alle Bauunternehmer schlecht, sondern jeder Architekt und jeder Bauunternehmer erhält Werte, welche seine Situation und ihre Entwicklung im Vergleich zu seinem Benchmark aufzeigen. Das bringt Klarheit und das ist auch die Basis unserer hohen Akzeptanz im Markt", erläutert Prof. Dr. Philipp Aerni, Direktor desCenter for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS) an der Hochschule für Wirtschaft Freiburg (HSW-FR) die Vorteile von esg2go. Der Vorteil von esg2go im Lieferantenmonitoring von Zurich: "Mit esg2go kann ich die Nachhaltigkeit meines Lieferantenpools einsehen. Ich kann damit einen besseren aktiven Beitrag zur Gesamt-Nachhaltigkeit der Zurich leisten"., sagt Daniel Lehmann, Head Supplier Relations bei Zurich.Saubere Lösung: Transparenz und klarer DatenschutzPhilipp Aerni weiss, dass auch esg2go den hohen Governance-Standards entsprechen muss. Deswegen hat sein Institut die Methodik wissenschaftlich transparent publiziert und ausserdem grossen Wert auf die Einhaltung des Datenschutzes gelegt. Das Unternehmen bestimmt in jedem Einzelfall, wer was sehen darf. "Auch das ist ein Grund für unsere hohe Akzeptanz im Markt". Philipp Aerni hofft, dass nun weitere Grossunternehmen und öffentliche Auftraggeber das Beispiel der Zurich aufnehmen und esg2go für den Nachhaltigkeitsausweis ihrer Lieferanten offiziell akzeptieren.------------------------Was kann esg2go?- esg2go liefert ein "true & fair" "esg2go Rating" analog einem Schulnotensystem- daraus lässt sich in der "Key Driver Analysis" erkennen, wo man sich verbessern kann- und die "esg2go Intelligence" zeigt mittels Einsatzes von künstlicher Intelligenz auf, welches gute Umsetzungsbeispiele sind, was der gesetzliche Background und allfällige Subventionsmöglichkeiten hierzu sind- esg2go Rating ist auch für Unternehmensgruppen (Holdings) nutzbar (zwei Varianten: Basierend auf Scores oder basierend auf den Einzel-Eingaben) und eignet sich hervorragend fürs Lieferantenscreening sowie fürs Screening von Verbandsmitgliedern- esg2go liefert basierend auf dem Rating im "once only" Prinzip teilautomatisiert ausgefüllte Standard-Reportings wie- GRI, DNK, TCFD, TNFD, CSRD VSME ESRS, dem selbstenwickelten "esg2go Report" sowie branchenspezifische Reports wie z.B. derjenige von dpSuisse oder von HotellerieSuisse- den SbTI-kompatiblen CO2-Rechner inkl. Absenkungspfad- esg2go kann auch zum Lieferanten-Screening betreffend OR 964j ff (Kinderarbeit und Konflikmineralien) genutzt werden- esg2goAnalyse bietet eine Vielfalt von multizentrischen Auswertungen für Verbände und Grosskunden- esg2goValidate bietet die Möglichkeit von Befragungen unter dem Jahr------------------------Backgroundesg2goesg2go ist eine Public-Private-Partnership zwischen dem CCRS und Adjumed. Im 2018 begann das CCRS in Zusammenarbeit mit der Renaissance Anlage-Stiftung und Swisscleantech mit der Entwicklung eines speziell auf KMU ausgerichteten ESG-Ratings, nachdem eine Untersuchung fürs Bundesamt für Umwelt ergeben hatte, dass ein solches im Markt noch nicht existierte. Daraus entstand ein erster Prototyp des Rating Tools. Dank dem Einsatz grosser Sponsoren wie der Zurich und der UBS konnte das kalibrierte Benchmarking des Ratings zur Marktreife weiterentwickelt werden. Mit der Adjumed kam im 2021 der Technologie-Partner hinzu, welcher eine über 25 Jahre in der Medizin erprobte Registerplattform einbrachte. Im Frühjahr 2022 wurde eine Vorabversion gelauncht und ein Jahr später eine erste offizielle Version des esg2go-Ratings, wobei auch sichergestellt wurde, dass aus dem Rating semiautomatisierte Nachhaltigkeitsreports nach unterschiedlichen Standards sowie ein C02 Report nach SBTI Richtlinien erstellt werden kann. Das System wird kontinuierlich ausgebaut. Neueste Entwicklung ist "esg2go Intelligence", welche mithilfe von KI den Unternehmen konkrete Beispiele liefert, wie sie sich verbessern können.https://esg2go.orgZurich VersicherungDie Zurich Versicherung hat zum Ziel eines der nachhaltigsten Unternehmen zu werden; nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Das bedeutet, dass wir unsere Verantwortung gegenüber den Interessen unserer Kunden, Geschäftspartnern und Aktionären übernehmen. Aber auch gegenüber der Umwelt, Gesellschaft und unseren Mitarbeitenden. Und wir tun das aktiv. Zum Beispiel mit dem Projekt esg2go. Einen guten Überblick über unsere weiteren Engagements bietet Ihnen unsere Website:https://www.zurich.ch/de/ueber-uns/nachhaltigkeitCCRS Center for Corporate Responsibility and SustainabilityDas CCRS ist seit 2022 ein assoziiertes Institut an der Hochschule für Wirtschaft Freiburg (HEG-FR). Es wurde 2003 als ausführender Arm der Stiftung Zentrum Nachhaltigkeit Zürich gegründet. Sein Ziel ist es, seine Vorreiterrolle in der interdisziplinären und lösungsorientierten Nachhaltigkeitsforschung und -lehre in der Schweiz sowie in internationalen Forschungsprojekten weiter auszubauen. Das CCRS ist für die Inhalte von esg2go verantwortlich.https://ccrs.ch/Pressekontakt:CCRS Center for Corporate Responsibility and SustainabilityProf. Dr. Philipp Aerni (Director)Tel. +41 79 786 57 25E-Mail philipp.aerni@ccrs.chwww.esg2go.orgmedien@esg2go.comTel: +41 44 687 72 83Original-Content von: esg2go c/o Adjumed Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100584/100925987