Frankfurt - Der Bitcoin setzt seine Rekordjagd fort und nähert sich damit der Marke von 100'000 Dollar weiter an. Getrieben durch einen absehbar kryptofreundlichen Kurs einer neuen US-Regierung unter Donald Trump hat die «Krypto-Leitwährung» am Dienstagabend erstmals die Marke von 94'000 Dollar überschritten. Am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr kostet ein Bitcoin mit 93'330 Dollar rund 6,6 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Die bisherige Rekordmarke ...

