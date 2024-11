HONGKONG (IT-Times) - Xiaomi hat ein Research-Update von Analysten der Bank of America erhalten, die das Kursziel für die Aktie des chinesischen Unternehmens anheben. Die Bank of America erhöht in einem Research-Update vom 19. November 2024 ihr Kursziel für die Aktie der Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067)...

Den vollständigen Artikel lesen ...