Nach der Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten konnten viele Chip-Aktien an der Börse Gewinne verzeichnen - aber längst nicht alle. Dennoch kann sich ein Investment in genau diese Titel lohnen. Die Tech-Branche konnte nach der Wahl des nächsten US-Präsidenten in weiten Teilen Gewinne verzeichnen, aber längst nicht jede Aktie aus der Branche brach in Jubel aus. Und überhaupt hatten einige Chip-Werte und Zulieferer in den letzten Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...