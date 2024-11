Vancouver, BC (20. November 2024) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/ - freut sich, Einzelheiten zu seinem ersten Bohrprogramm bekannt zu geben, das sich auf hochrangige Ziele auf dem Goldprojekt Sela Creek ("Sela Creek") des Unternehmens in Surinam konzentriert. Das technische Team von Miata hat ein geologisches 3D-Vorhersagemodell für Sela Creek entwickelt, in das alle verfügbaren historischen Daten eingeflossen sind und das die Grundlage für das bevorstehende Phase-1-Diamantbohrprogramm des Unternehmens über 5.000 Meter bildet. Puma ist das erste von drei hochprioritären und bohrbereiten Zielen und wird im Folgenden hervorgehoben.

Höhepunkte

- Der goldmineralisierte Korridor Puma ist aus dem handwerklichen Bergbau ersichtlich* und erstreckt sich über ein 2,7 Kilometer langes und 500 Meter breites Gebiet, das von Nordwesten nach Südosten im südöstlichen Bereich des Projekts Sela Creek verläuft

- Die Bohrungen bei Puma werden sich auf mehrere Zonen mit hoher Priorität konzentrieren, die auf Gold-in-Saprolit-Bodenergebnissen zwischen 150ppb und 800ppb Au basieren.

- Zur Unterstützung der Bohrplanung wurde für Puma ein 3D-Vorhersagemodell der anvisierten Aderanordnungen erstellt (siehe Abbildungen 1-4).

- Major Drilling wurde mit der Durchführung des Bohrprogramms beauftragt

- Das Unternehmen geht davon aus, dass das Bohrgerät Anfang Dezember vor Ort sein wird.

"Puma ist das erste Ziel, das wir bei Sela Creek bebohren wollen", sagte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata. "Es gibt mehrere Indikatoren für ein beträchtliches Goldsystem bei Puma, einschließlich einer breiten und kontinuierlichen Gold-im-Boden-Anomalie, einem großen Gebiet mit handwerklichem Bergbau* , tiefen Gruben, in denen handwerkliche Bergleute primären Erzschüben und supergenem Oberflächengold folgten, sowie hochgradigen Goldproben, die in Schlitz- und Schürfproben gesammelt wurden.

"Das Unternehmen plant 2.500 m Bohrungen bei Puma, um die Mineralisierungsbereiche in einer vertikalen Tiefe von etwa 200 m zu erproben. Weitere 2.500 m Bohrungen des Phase-1-Bohrprogramms bei Sela Creek sind auf den Zielen Golden Hand und Stranger geplant. Das für Puma erstellte prädiktive 3D-Adermodell wird durch strukturelle Bodenmessungen unterstützt, die im Juli dieses Jahres von unserem Team durchgeführt wurden. Wir sind das erste Unternehmen, das bei Puma bohrt, und wir freuen uns darauf, dieses robuste Goldziel durch Bohrungen zu testen."

Abbildung 1. Die von Puma vorgeschlagenen Bohrungen in der Draufsicht mit den Standorten der Abschnitte A - C. Die 3D-Drahtrahmen sind die abgeleiteten Aderziele, die im Mittelpunkt des Bohrprogramms stehen.

Abbildung 2. Abschnitt A, wie in Abbildung 1 dargestellt, mit den nach Priorität gefärbten Projektionen der abgeleiteten Aderfelder. Bei Puma wird davon ausgegangen, dass die Erzschächte innerhalb der Aderfeldprojektionen in östlicher Richtung abfallen.

Abbildung 3. Abschnitt B, wie in Abbildung 1 dargestellt, mit den nach Priorität gefärbten Projektionen der abgeleiteten Aderfelder. Bei Puma wird davon ausgegangen, dass die Erzschächte in östlicher Richtung innerhalb der Aderfeldprojektionen einfallen.

Abbildung 4. Abschnitt C, wie in Abbildung 1 dargestellt, mit den nach Priorität gefärbten Projektionen der abgeleiteten Aderfelder. Bei Puma wird davon ausgegangen, dass die Erzschächte in östlicher Richtung innerhalb der Aderfeldprojektionen einfallen.

Vorgeschlagene Bohrungen

Puma liegt am südöstlichen Ende des sieben Kilometer langen Goldtrends von Sela Creek, der in der Vergangenheit von handwerklichen Goldschürfern bearbeitet wurde* . Der mineralisierte Korridor bei Puma hat eine Länge von 2.700 m und eine Breite von 500 m. Das Unternehmen plant, bei Puma 2.500 m zu bohren, um die Mineralisierung bis zu einer vertikalen Tiefe von 200 m zu erproben. Die Bohrungen zielen auf abgeleitete Aderfelder ab, die anhand aller historischen und kürzlich gesammelten Daten interpretiert wurden.

Die Projektionen der Aderanordnungen sind durch die historischen Daten gut eingegrenzt. Hochgradige Golderzausläufer, die sich entlang der vermuteten Aderstrukturen befinden, werden durch Bohrungen erprobt. Bei Puma wird davon ausgegangen, dass die Erzgänge innerhalb der Aderanordnungen leicht nach Osten hin abfallen. In Abschnitt C (Abbildung 4) graben handwerkliche Bergleute* eine steil abfallende Spannungsader, die die abgeleiteten Aderanordnungen durchschneidet. In den kommenden Wochen werden weitere Strukturdaten gesammelt.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 25.000 Aktienoptionen an einen Berater gewährt hat. Die Optionen wurden am 19. November 2024 gewährt, haben einen Ausübungspreis von 0,65 $ und verfallen zwei Jahre nach dem Gewährungsdatum. Die Hälfte der Optionen wird sofort unverfallbar, die andere Hälfte wird 6 Monate nach dem Gewährungsdatum unverfallbar.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Frau Danae Voormeij, P.Geo., einem Director des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt.

*Das Unternehmen erzielt keine Einnahmen oder Lizenzgebühren aus dem Tagebau.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält bis zu 100 % der Anteile am ~215 km langen2 Goldprojekt Sela Creek in Suriname und 70 % der Anteile am ~200 km langen2 Goldprojekt Nassau in Suriname. Das Unternehmen besitzt eine zusätzliche Earn-in-Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Goldprojekt Sela Creek in Suriname sowie eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division in British Columbia. Das Unternehmen prüft laufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Explorationsstadium.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitpunkt der Mobilisierung sowie die Bohrprogramme des Unternehmens. Die Worte "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

