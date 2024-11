Köln (ots) -Am Freitag, 29. November 2024, heißt es wieder: Kinder an die Radios! In diesem Jahr geht es unter die Erde, in Höhlen, Gänge und Schächte. Die ARD-Kinderradionacht gräbt sich durch bis zum Mittelpunkt der Erde.Von 20:05 Uhr bis 1 Uhr nachts dauert die gemeinsame Hörreise durch den Untergrund, die live im Radio, etwa bei WDR 5, auf Bayern 2 und NDR 2 sowie im Livestream bei wdrmaus.de gehört werden kann. Fünf Stunden mit Geschichten aus der Tiefe. Reporterinnen und Reporter steigen in die Kanalisation, Abenteuerlustige reisen zum Mittelpunkt der Erde, suchen nach Gold und erzählen von Menschen, die in einer Stadt aus Höhlen leben. Moderatorin Tina Gentner und die Kinderradioredaktionen der ARD liefern die nötigen Zutaten für das Radioerlebnis des Jahres: gute Musik, tolle Geschichten und viele Aktionen zum Mitmachen. Und der Musiker Sven van Thom hat extra für die Kinderradionacht den Song "Für immer Untergrund" geschrieben, den es jetzt schon online gibt. So können ihn die Kinder am 29. November laut mitgrölen.https://kinder.wdr.de/radio/kinderradionacht/song-kinderradionacht-2024-sven-van-thom-100.htmlARD-Kinderradionacht sorgt für bleibende ErinnerungenBereits zum 18. Mal laden die ARD-Kinderradioredaktionen Kinder von 6 bis 13 Jahren zur Kinderradionacht ein. Und da es mehr Spaß macht, sich gemeinsam die Nacht um die Ohren zu schlagen, treffen sich viele Kinder zu Wachbleibepartys in Kitas, Schulen, Vereinen oder auch privat.Austausch bietet ein Online-Gästebuch, in dem die Kinder Moderatorin Tina Gentner erzählen können, welche unterirdisch-schönen Erlebnisse sie in dieser Nacht haben und mit wem sie sie teilen.Die ARD-Kinderradionacht ist eine Gemeinschaftssendung von BR, hr, MDR, NDR, Radio Bremen, rbb, SWR, SR und WDR.Eine Kinderradionacht zum Hören und Mitmachen:Gästebuch: www.kinderradionacht.deE-Mail: post@kinderradionacht.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5913140