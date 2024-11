Genf - VBT Bank & Trust Ltd. auf Grand Cayman hat das Olympic Banking System von ERI als neue Kernbankplattform gewählt. Die VBT Bank & Trust Ltd. hat sich auf Bankdienstleistungen, Investitionsdienstleistungen und Vermögensverwaltung für Kunden und deren Familien in ganz Lateinamerika spezialisiert und bietet einen nahtlosen Zugang zu den nordamerikanischen und europäischen Märkten. Die Entscheidung, die Kernbankplattform von Olympic Banking System ...

Den vollständigen Artikel lesen ...