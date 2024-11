NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch geringfügig zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 73,33 US-Dollar. Das waren 2 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 26 Cent auf 69,65 Dollar.

Die Ölpreise werden durch die anhaltenden Spannungen im ölreichen Nahen Osten gestützt. Es wird befürchtet, dass diese das Rohölangebot auf dem Weltmarkt belasten könnten. Bei einem israelischen Angriff auf die Stadt Palmyra sind nach syrischen Angaben 36 Menschen getötet worden.

Die Ölpreise gaben deutlichere Preisaufschläge wieder ab. In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche unerwartet etwas gestiegen. Analysten hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet./jsl/he