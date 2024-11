Zürich - Der Schweizer Franken hat am Mittwochnachmittag Boden gut gemacht. Die als «sicherer Hafen» geltende Währung profitiert dabei von den wachsenden Kriegssorgen. Der Euro notierte am späten Nachmittag bei 0,9316 Franken, nachdem er am Mittag noch 0,9342 Franken gekostet hatte. Der US-Dollar schwächte sich am Nachmittag zum Franken leicht ab und wird zurzeit bei 0,8843 Franken gehandelt (nach 0,8855 am Mittag). Der Euro hat gegenüber dem Dollar ...

