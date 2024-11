Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares -2

DJ Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Plc (FCH) Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares 20-Nov-2024 / 18:19 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 20 November 2024 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares Funding Circle Holdings plc (the "Company") announces that it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of GBP0.001 each on the London Stock Exchange from Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") as part of its buy-back announced on 7 March 2024: Date of purchase: 20 November 2024 Number of ordinary shares purchased: 180,000 Highest price paid per share: 128.00p Lowest price paid per share: 126.00p Volume weighted average price paid per share: 126.8404p

The Company intends to cancel all of the purchased ordinary shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 330,972,808 ordinary shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (330,972,808) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 126.8404p 180,000

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 1568 127.00 08:13:39 00311208607TRLO1 XLON 300 127.00 08:25:00 00311209095TRLO1 XLON 200 127.00 08:25:47 00311209103TRLO1 XLON 200 127.00 08:28:06 00311209140TRLO1 XLON 200 127.00 08:46:52 00311209626TRLO1 XLON 1586 126.50 09:00:26 00311209905TRLO1 XLON 95 126.50 09:00:37 00311209916TRLO1 XLON 200 126.50 09:03:58 00311210055TRLO1 XLON 2302 126.50 09:05:28 00311210145TRLO1 XLON 555 126.50 09:05:28 00311210146TRLO1 XLON 14 126.00 09:05:28 00311210147TRLO1 XLON 389 126.00 10:17:14 00311211978TRLO1 XLON 208 126.50 10:20:33 00311212102TRLO1 XLON 200 126.50 10:21:01 00311212119TRLO1 XLON 764 126.50 10:21:57 00311212148TRLO1 XLON 200 126.50 10:25:41 00311212212TRLO1 XLON 400 126.50 10:25:41 00311212213TRLO1 XLON 97 127.00 10:46:21 00311212709TRLO1 XLON 550 127.00 10:46:21 00311212710TRLO1 XLON 476 127.00 10:46:21 00311212711TRLO1 XLON 68 127.00 10:46:24 00311212720TRLO1 XLON 2130 127.00 10:47:19 00311212727TRLO1 XLON 762 127.00 10:47:19 00311212728TRLO1 XLON 1594 127.00 10:47:19 00311212729TRLO1 XLON 543 127.00 10:52:45 00311212796TRLO1 XLON 532 127.00 10:52:45 00311212797TRLO1 XLON 200 127.00 10:55:56 00311212829TRLO1 XLON 200 127.00 11:01:43 00311212974TRLO1 XLON 1506 127.00 11:02:27 00311212993TRLO1 XLON 1572 127.00 11:04:17 00311213024TRLO1 XLON 87 127.00 11:19:44 00311213299TRLO1 XLON 174 127.00 11:19:44 00311213300TRLO1 XLON 400 127.00 11:35:35 00311213514TRLO1 XLON 1173 127.00 11:41:51 00311213598TRLO1 XLON 1113 127.00 11:41:51 00311213599TRLO1 XLON 300 127.00 11:51:29 00311213756TRLO1 XLON 200 127.00 12:02:00 00311213924TRLO1 XLON 200 127.00 12:06:36 00311214024TRLO1 XLON 200 127.00 12:20:16 00311214445TRLO1 XLON 628 127.00 12:20:16 00311214446TRLO1 XLON 200 127.00 12:26:07 00311214541TRLO1 XLON 980 127.00 12:26:07 00311214542TRLO1 XLON 3029 127.00 12:26:07 00311214543TRLO1 XLON 2942 127.00 12:26:32 00311214551TRLO1 XLON 1383 127.00 12:26:32 00311214552TRLO1 XLON 484 127.00 12:26:32 00311214553TRLO1 XLON 492 127.00 12:26:32 00311214554TRLO1 XLON 4181 127.00 12:26:32 00311214555TRLO1 XLON 134 126.50 12:26:32 00311214556TRLO1 XLON 1000 126.50 12:26:32 00311214557TRLO1 XLON 211 126.50 12:37:28 00311214843TRLO1 XLON 1581 126.50 12:37:28 00311214844TRLO1 XLON 1134 126.50 12:37:28 00311214845TRLO1 XLON 732 126.50 12:37:28 00311214846TRLO1 XLON 4449 126.50 12:40:14 00311214891TRLO1 XLON 1568 126.50 12:52:11 00311215137TRLO1 XLON 514 126.50 12:52:11 00311215138TRLO1 XLON 300 126.50 13:05:28 00311215321TRLO1 XLON 100 126.50 13:05:50 00311215328TRLO1 XLON 112 126.50 14:17:28 00311217472TRLO1 XLON 7059 126.50 14:17:28 00311217473TRLO1 XLON 12 127.00 14:17:29 00311217474TRLO1 XLON 24 127.00 14:17:29 00311217475TRLO1 XLON 147 127.50 14:17:46 00311217492TRLO1 XLON 300 127.50 14:19:43 00311217560TRLO1 XLON 100 127.50 14:20:00 00311217562TRLO1 XLON 200 127.50 14:20:25 00311217619TRLO1 XLON 4775 127.00 14:41:52 00311219420TRLO1 XLON 796 127.00 14:41:52 00311219421TRLO1 XLON

796 127.00 14:41:52 00311219422TRLO1 XLON 800 127.50 14:41:52 00311219423TRLO1 XLON 741 127.50 14:41:52 00311219424TRLO1 XLON 1351 127.50 14:41:52 00311219425TRLO1 XLON 200 127.50 14:41:52 00311219426TRLO1 XLON 359 127.50 14:41:52 00311219427TRLO1 XLON 1458 127.50 14:41:52 00311219428TRLO1 XLON 5983 127.00 14:42:00 00311219438TRLO1 XLON 124 127.00 14:42:05 00311219441TRLO1 XLON 290 127.00 14:42:05 00311219442TRLO1 XLON 248 127.00 14:42:05 00311219443TRLO1 XLON 900 127.00 14:57:52 00311220292TRLO1 XLON 739 127.00 14:57:52 00311220293TRLO1 XLON 3750 127.00 15:02:00 00311220458TRLO1 XLON 124 127.00 15:02:23 00311220484TRLO1 XLON 248 127.00 15:02:23 00311220485TRLO1 XLON 538 127.00 15:02:23 00311220486TRLO1 XLON 3993 126.50 15:10:48 00311221108TRLO1 XLON 799 126.50 15:10:48 00311221109TRLO1 XLON 798 126.50 15:10:48 00311221110TRLO1 XLON 5131 126.50 15:10:48 00311221111TRLO1 XLON 76 126.50 15:11:05 00311221130TRLO1 XLON 152 126.50 15:11:05 00311221131TRLO1 XLON 900 126.50 15:13:40 00311221258TRLO1 XLON 469 126.50 15:13:40 00311221259TRLO1 XLON 772 126.50 15:13:40 00311221260TRLO1 XLON 504 126.50 15:13:40 00311221261TRLO1 XLON 300 126.50 15:13:55 00311221267TRLO1 XLON 522 126.50 15:13:55 00311221268TRLO1 XLON 600 126.50 15:13:55 00311221269TRLO1 XLON 518 126.50 15:13:55 00311221270TRLO1 XLON 600 126.50 15:14:09 00311221278TRLO1 XLON 503 126.50 15:14:09 00311221279TRLO1 XLON 498 126.50 15:14:09 00311221280TRLO1 XLON 200 126.50 15:14:38 00311221308TRLO1 XLON 470 126.50 15:14:38 00311221309TRLO1 XLON 400 126.50 15:14:55 00311221330TRLO1 XLON 503 126.50 15:14:55 00311221331TRLO1 XLON 489 126.50 15:14:55 00311221332TRLO1 XLON 529 126.50 15:17:59 00311221537TRLO1 XLON 541 126.50 15:17:59 00311221538TRLO1 XLON 547 126.50 15:19:52 00311221750TRLO1 XLON 462 126.50 15:19:52 00311221751TRLO1 XLON 87 126.50 15:19:56 00311221759TRLO1 XLON 1410 126.50 15:19:56 00311221760TRLO1 XLON 720 126.50 15:19:56 00311221761TRLO1 XLON 1200 126.50 15:20:26 00311221868TRLO1 XLON 473 126.50 15:20:26 00311221869TRLO1 XLON 522 126.50 15:20:26 00311221870TRLO1 XLON 464 126.50 15:20:48 00311221911TRLO1 XLON 2726 126.50 15:20:48 00311221912TRLO1 XLON 336 126.50 15:20:56 00311221919TRLO1 XLON 1776 126.50 15:20:56 00311221920TRLO1 XLON 364 126.50 15:21:08 00311221926TRLO1 XLON 426 126.50 15:21:22 00311221943TRLO1 XLON 1433 126.50 15:21:22 00311221944TRLO1 XLON 1433 126.50 15:21:22 00311221945TRLO1 XLON 5138 126.50 15:24:08 00311222181TRLO1 XLON 4332 127.00 15:24:11 00311222189TRLO1 XLON 511 127.00 15:24:11 00311222190TRLO1 XLON 5645 127.00 15:24:11 00311222191TRLO1 XLON 1908 127.00 15:24:11 00311222192TRLO1 XLON 910 127.00 15:24:11 00311222193TRLO1 XLON 110 127.00 15:28:58 00311222579TRLO1 XLON 53 127.50 15:28:58 00311222580TRLO1 XLON 460 127.50 15:28:58 00311222581TRLO1 XLON 2 127.50 15:28:58 00311222582TRLO1 XLON 972 127.50 15:28:58 00311222583TRLO1 XLON 187 127.50 15:30:28 00311222635TRLO1 XLON 145 127.50 15:30:28 00311222636TRLO1 XLON 1 127.50 15:30:28 00311222637TRLO1 XLON 412 127.50 15:30:28 00311222638TRLO1 XLON 210 127.50 15:31:28 00311222753TRLO1 XLON 743 127.50 15:31:45 00311222785TRLO1 XLON 1000 128.00 15:36:10 00311223013TRLO1 XLON 800 128.00 15:36:53 00311223034TRLO1 XLON 549 128.00 15:36:53 00311223035TRLO1 XLON 600 128.00 15:37:24 00311223052TRLO1 XLON 553 128.00 15:37:24 00311223053TRLO1 XLON 520 128.00 15:37:24 00311223054TRLO1 XLON 400 128.00 15:37:57 00311223091TRLO1 XLON 341 128.00 15:37:57 00311223092TRLO1 XLON 122 128.00 15:38:51 00311223166TRLO1 XLON 546 128.00 15:38:51 00311223167TRLO1 XLON 72 128.00 15:38:51 00311223168TRLO1 XLON 748 128.00 15:46:28 00311223518TRLO1 XLON 1277 128.00 15:47:38 00311223563TRLO1 XLON 203 128.00 15:47:38 00311223564TRLO1 XLON 189 128.00 15:48:19 00311223597TRLO1 XLON

