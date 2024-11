In den vergangenen Wochen hat Bluesky mehrere Millionen neue Nutzer:innen gewonnen - vor allem ehemalige X-Nutzer:innen. Aber wie schafft man es, in der neuen digitalen Heimat die alten Follower:innen wiederzufinden? Seit Monaten ist Bluesky immer dann in den Schlagzeilen, wenn sich wieder eine Welle enttäuschter Nutzer:innen von X (früher: Twitter) verabschiedet und eine neue digitale Heimat sucht. Mittlerweile kann sich Bluesky über mehr als 16 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...