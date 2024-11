Nvidia hat in den letzten Jahren einen unglaublichen Run an der Börse hingelegt und das nicht zuletzt wegen immer wieder guter Ergebnisse. Allerdings zeigten sich Anleger am Mittwoch bzw. Donnerstag enttäuscht. Das steckt dahinter und so kann es jetzt mit der Aktie weitergehen. Am Mittwoch nach Börsenschluss hat der Chipdesigner Nvidia Quartalszahlen präsentiert. Dabei kam es allerdings nicht zu einem erneuten massiven Kurssprung, wie man ihn in ...

