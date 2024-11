The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.11.2024ISIN NameUS251526CB33 DT.BANK NY.NTS DL 19/25DE000LB122D1 LBBW STUFENZINS 18/24XS1143390679 NTPC 14/24 MTNXS0858000606 APA INFRAST. 12/24 MTNFR0011360478 LA POSTE 12/24 MTNXS1143093976 DEXIA SA 14/24 MTNLU0078113650 MSI-EUROP.PROPERTY NAM.A INVESTMENT