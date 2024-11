FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag mit einem soliden Start zunächst die Marke von 19.000 Punkten halten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 19.076 Punkte. In den vergangenen Tagen war der Index mehrfach unter die 19.000er-Marke gerutscht, hatte sie aber halten können.

Mit dem wohl freundlichen Start hebt sich der Dax etwas von insgesamt durchwachsenen Vorgaben aus den USA und Asien ab. So müssen Anleger laut der Commerzbank aktuell die erneute Eskalation im Krieg zwischen Russland und der Ukraine verdauen. Zunächst kein eindeutiger Treiber wurden die von vielen als "letztes Highlight der Berichtssaison" angepriesenen Resultate von Nvidia am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegt hat.

Nvidia bestätigte seine Ausnahmerolle in Zeiten des KI-Booms. Der Chipkonzern übertraf erneut die Erwartungen, doch im nachbörslichen Handel zollen die Aktien ihrer diesjährigen Kursverdreifachung mit einem Abschlag von 2,5 Prozent Tribut. Laut Bernstein-Experte Stacy Rasgon könnten Anleger den Ausblick so auslegen, dass er die Erwartungen nicht mehr ganz so deutlich übertrifft wie gewohnt. Laut der Bank UBS lieferte Nvidia eine konservative Prognose mit Aufwärtspotenzial./tih/mis