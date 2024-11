EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Pyrum Innovations AG: Lieferfreigabe von Continental für Pyrum rCB Pyrum besteht weiteres Audit von Continental

Prozessfähigkeitsanalyse an TAD 2 und TAD 3 wurde erfolgreich nachgewiesen

Lieferfreigabe für das Thermolysekoks aus TAD 2 und TAD 3 von Continental erteilt

Dillingen / Saar, 21. November 2024 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat gestern die unlimitierte Lieferfreigabe für das Pyrum recovered Carbon Black (rCB) des Werks in Dillingen/Saar von Continental erhalten. Im Rahmen des Continental-Audits führte Pyrum in den vergangenen Wochen die Prozessfähigkeitsanalyse für die beiden neuen Linien erfolgreich durch. Die Analyse dient der Bewertung der Kurz- und Langzeitprozessstabilität. Die ermittelten Werte zeigen eine Langzeitfähigkeit (Cpk) von 2,16 für TAD 2 und 2,70 für TAD 3 sowie eine Kurzzeitfähigkeit (Ppk) von 2,49 (TAD 2) und 3,38 (TAD 3). Die Ergebnisse liegen über den erforderlichen Standardwerten, die von der Automobilindustrie vorgegeben werden (Cpk: 1,33; Ppk: 1,67). Auf dieser Grundlage hat Continental Pyrum die Genehmigung zur Belieferung des Pyrum rCB aus TAD 2 und TAD 3 erteilt. Das Audit war erforderlich, um das TCU (Rohkoks) aus den beiden neuen Linien in der bestehenden Mühle zu rCB zu vermahlen und anschließend an Continental zum Einsatz in der Reifenproduktion liefern zu dürfen. Mit der Anfang 2024 erteilten Genehmigung für die Schredderanlage hat Pyrum nun mit der zusätzlichen Lieferfreigabe für TAD 2 und TAD 3 die unlimitierte Lieferfreigabe für das gesamte Werk in Dillingen/Saar erhalten. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Wir sind äußerst stolz darauf, diesen bedeutenden Meilenstein gemeinsam erreicht zu haben. Nach drei Jahren intensiver Arbeit haben wir nun die unlimitierte Freigabe für unser Werk in Dillingen erhalten. Dies verdanken wir insbesondere den wertvollen Erfahrungen aus der Inbetriebnahme von TAD 2 und TAD 3 sowie dem unermüdlichen Engagement unseres gesamten Teams. Wir sind stolz, die hohen Kriterien der Automobilindustrie zu erfüllen, und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Continental. Die nun erfolgte Freigabe ist der Grundstein für deutliche Umsatzsteigerungen im nächsten Jahr." Pyrum plant nun, durch die Installation der neuen Mahl- und Pelletieranlage die rCB-Mengen weiter zu erhöhen. Das Fundament für die Mahlhalle wurde planmäßig Ende Oktober fertiggestellt. Zudem befindet sich der Stahlbau derzeit in der Ausschreibung. Es wurden bereits alle Anlagenkomponenten der Mahlanlage geliefert und in Dillingen eingelagert. Die Montage ist aufgrund der technischen Integration mit der Pelletieranlage für das erste Quartal 2025 geplant.

Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Thermolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Thermolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Thermolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100% nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Thermolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Thermolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagement die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits 3-mal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

