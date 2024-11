St. Andrä Wördern (ots) -Die Max Wagner Autarkie GmbH, Österreichs führender Partner für Verkauf und Installation von Photovoltaikanlagen, feierte kürzlich im Kreise zahlreicher Gäste ihr zweijähriges Firmenjubiläum. Mit mehr als 200 installierten Photovoltaikanlagen hat sich das Unternehmen als führender Anbieter im Bereich der erneuerbaren Energien etabliert. Die Geschäftsführung nutzte die Veranstaltung, um auf die Erfolge der vergangenen zwei Jahre zurückzublicken und einen Ausblick auf die bevorstehenden Projekte zu geben.Geschäftsführer Max Wagner: "Wir glauben an die Kraft der Sonne und das Potenzial jedes Daches. Unsere Mission ist es, Österreich in eine energieautarke Zukunft zu führen. Mit Freude feiern wir unser zweijähriges Jubiläum und sind stolz auf unsere bisherige Entwicklung. Auch als junges Unternehmen konnten wir bereits erfolgreich mit mehreren renommierten Unternehmen zusammenarbeiten. Die positiven Rückmeldungen unserer Kunden sind unser täglicher Antrieb, um uns für eine nachhaltige und autarke Energiezukunft zu engagieren."Mit einem professionellen Team aus erfahrenen Monteuren und einem klaren Fokus auf individuelle Kundenbedürfnisse setzt die Max Wagner Autarkie GmbH neue Maßstäbe in der Photovoltaikbranche. Das Unternehmen bietet hochwertige Qualitätsprodukte und Extrakomponenten, die jederzeit maximale Erträge garantieren - und hebt sie sich somit deutlich von seinen Wettbewerbern ab. Als Photovoltaikexperte hat sich Max Wagner auf die Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen für Privat- und Industriekunden spezialisiert, sodass er für alle Kundenbedürfnisse die optimale Lösung entwickeln kann. Für Max Wagner und sein Team ist die Photovoltaiktechnik mehr als nur ein Beruf - sie ist eine Leidenschaft, die das Unternehmen mit einem größeren Ziel verbindet.Im Rahmen der Jubiläumsfeier betonte Max Wagner die zukünftigen Pläne der Max Wagner Autarkie GmbH: So sollen ab dem nächsten Jahr alle Kunden die Möglichkeit haben, Teil von Energiegemeinschaften zu werden, um eine gemeinschaftliche und nachhaltige Energieversorgung zu fördern. Zudem wurde die Entwicklung eines Wasserstoffspeichers vorgestellt, bei dem es sich um eine innovative Lösung zur Speicherung und Nutzung erneuerbarer Energien handelt. Ein weiteres Highlight ist der im nächsten Jahr geplante Bau des ersten autarken Hauses in Österreich, der die Vision des Unternehmens für nachhaltiges Wohnen weiter unterstreicht. Unter den Gästen der Veranstaltung befanden sich zahlreiche Gäste, darunter unter anderem der internationale Boxtrainer Johann Senfter, der Nationalratsabgeordnete Dr. Markus Tschank und der Starfotograf Philipp Liparski."Die Max Wagner Autarkie GmbH hat sich in den letzten zwei Jahren nicht nur durch hochwertige Produkte, sondern auch durch ihr Engagement für nachhaltige und innovative Lösungen einen Namen gemacht. Wir sind stolz auf das, was wir in den vergangenen zwei Jahren erreicht haben, weshalb wir mit großer Zuversicht in Richtung Zukunft blicken. Unsere Vision, Österreich in eine energieautarke Zukunft zu führen, motiviert uns täglich, unsere Leistungen weiter zu verbessern und unseren Kunden umfassendere Lösungen anzubieten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden die Energiewende zu gestalten", so Max Wagner.Weitere Informationen zur Max Wagner Autarkie GmbH finden Sie unter: https://www.autarkie.eu/Pressekontakt:Max Wagner Autarkie GmbHGeschäftsführer: Maximilian Wagner, B.Sc.E-Mail: office@autarkie.euWebsite: https://www.autarkie.eu/Original-Content von: Max Wagner Autarkie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176053/5913379