ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von Novartis dürften am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Der Pharmakonzern hatte am Morgen seines Investorentages die mittelfristigen Ziele leicht angehoben. Im vorbörslichen Handel ging es daraufhin für die Papiere um 1,2 Prozent auf gut 92 Franken nach oben und damit etwas stärker als für den Gesamtmarkt.

Analyst Matthew Weston der Schweizer UBS wertet die Anhebung der Mittelfristziele als Zeichen des Selbstvertrauens des Managements. Die Ziele lägen zudem deutlich über den Konsenserwartungen. Er weist auch darauf hin, dass die Stimmung der Investoren zuletzt durch den bekannten Patentablauf des Herz-Medikaments Entresto im Jahr 2025 getrübt worden sei. Daher stünden nun Äußerungen zum genauen Timing im Blick.

Im Fokus werde wohl aber vor allem die mittelfristige Pipeline potenzieller Medikamente stehen, die das Wachstum von Novartis über das Jahr 2027 hinaus sichern sollen.

Novartis zeige weiterhin eine gute Dynamik, auch wenn demnächst einige Patente ausliefen, schreiben die Experten von Vontobel in seiner Ersteinschätzung. Die Fokussierung der Strategie ermögliche dem Unternehmen ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum. Insgesamt sei die Anpassung der Mittelfristziele "leicht positiv" zu werten./cg/kw/mis/AWP/mis