Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte sind gestern schwächer in den Tag gestartet, wohl auch, weil die Inflation in Großbritannien stärker gestiegen ist als erwartet und sich die Zinssenkungsfantasie daraufhin zurückgebildet hat, so die Analysten der Helaba.Auch in den USA seien die Zinshoffnungen gedämpft, was zu einem Renditeanstieg beitrage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...