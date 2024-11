Leipzig (ots) -Der katalanische Dirigent, Komponist und Pädagoge Josep Vila i Casañas wird ab der kommenden Saison 2025/26 neuer Chefdirigent beim MDR-Rundfunkchor. Vor seinem Amtsantritt beim Mitteldeutschen Rundfunk war Casañas langjähriger Chefdirigent der "Cor de Cambra Lieder Càmera von Sabadell". In seiner Rolle als Chordirigent hat er mit führenden Orchesterdirigenten der internationalen Musikszene zusammengearbeitet, darunter Daniel Barenboim, Franz Welser-Möst, Daniele Gatti, Simon Rattle, Gustavo Dudamel, René Jacobs und Marc Minkowski. Beim MDR-Rundfunkchor gastierte er mit eigenen Konzerten erstmals 2022 und zuletzt im November 2023 u.a. mit Poulencs "Figure humaine". Das Antrittskonzert von Josep Vila i Casañas mit dem MDR-Rundfunkchor findet am 14. September 2025 mit Joseph Haydns Oratorium "Die Schöpfung" im Gewandhaus Leipzig statt.MDR-Programmdirektorin Jana Brandt: "Ich begrüße die Verpflichtung von Josep Vila i Casañas. Er hat sich als Chordirigent unter anderem beim spanischen Radio- und Fernsehchor einen guten Ruf erarbeitet, ist selbst parallel als Komponist aktiv und wird mit seinen Schwerpunkten auf a-cappella-Musik und chorsinfonischem Repertoire dem MDR-Rundfunkchor mit seiner Leidenschaft neue Impulse geben. Wir freuen uns auf viele spannende Konzerte mit dem MDR-Rundfunkchor und seinem neuen Chefdirigenten."Josep Vila i Casañas, designierter Chefdirigent MDR-Rundfunkchor: "Ich fühle mich sehr geehrt und ich bin extrem motiviert. Chefdirigent des MDR-Rundfunkchors zu sein, ist für mich sowohl eine große Verantwortung als auch eine fantastische Möglichkeit, Musik auf höchstem Niveau zu gestalten. Ich kenne diesen Chor seit meiner Jugend. Mit achtzehn Jahren entdeckte ich die Aufnahmen der großen Oratorien unter der Leitung von Kurt Masur. Als ich den MDR-Rundfunkchor 2022 zum ersten Mal dirigierte, war das eine wunderbare Erfahrung, und ich spürte, dass das hervorragende technische Niveau der Sängerinnen und Sänger mit einem tiefen menschlichen Engagement für den musikalischen Ausdruck einherging."Über Josep Vila i CasañasJosep Vila i Casañas, 1966 in Sabadell unweit von Barcelona geboren, gilt als einer der höchst anerkannten Chordirigenten Spaniens. Sein künstlerischer Schwerpunkt liegt auf dem A-cappella-Repertoire sowie auf der chorsinfonischen Literatur aller Epochen. Als Komponist widmet er sich vor allem dem Repertoire für Chor und Orchester. In den vergangenen Jahren dirigierte er u.a. den Coro de la Comunidad de Madrid, war Chefdirigent des Cor Lieder Càmera (1990-2006 & 2019-2022), der Orfeó Català choral society (1998-2016), des Cor de Cambra des Palau de la Música Catalana (2011-2016) und des Radiotelevisión Española Choir (2007- 2010). Aufnahmen unter seiner Leitung entstanden für die Labels Ficta, Columna Música, La Mà de Guido, Ars Harmonica, Solfa Recordings, Anacrusi, TVC Disc und RTVE. Josep Vila i Casañas arbeitete mit zahlreichen renommierten Ensembles wie beispielsweise mit dem Nationalchor von Spanien, dem Chor von Radio France, dem Schwedischen Rundfunkchor, dem Weltjugendchor (2010 und 2019), dem Staatschor der Türkei, den Jugendchor Simón Bolívar (Venezuela) und dem Spanischen Radio- und Fernsehorchester. Josep Vila i Casañas gastiert seit 2022 regelmäßig beim MDR-Rundfunkchor und übernimmt mit Beginn der Saison 2025/26 die Position als dessen Chefdirigent. In seiner Rolle als Chorleiter übernahm er Einstudierungen für die wichtigsten Dirigenten der internationalen Szene, darunter Charles Dutoit, Daniel Barenboim, Daniele Gatti, Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Daniel Oren, Marc Minkowski, Jean-Christophe Spinosi, René Jacobs, Lorin Maazel, Helmuth Rilling, Franz Welser-Möst, Andreas Spering und Frans Brüggen. Als Komponist widmet er sich vor allem der vokal-instrumentalen Musik und ist Autor eines umfangreichen Werkkatalogs für Kinder- und Jugendchöre, für gemischten a-cappella-Chor sowie für Chor und Orchester. Zu seinen weltweit meistaufgeführten Werken zählen Sanctus-Benedictus (1992) und Salve Regina (2001). Seit 2005 ist Josep Vila i Casañas Professor für Chorleitung an der Escola Superior de Música de Catalunya. Darüber hinaus gibt er regelmäßig Workshops, Seminare und Meisterkurse in verschiedenen europäischen und lateinamerikanischen Städten. Am 1. August 2025 tritt er seinen zunächst für drei Jahre laufenden Vertrag in Leipzig an.Über den MDR-RundfunkchorDer MDR-Rundfunkchor ist der größte und traditionsreichste und Chor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und feierte 2024 sein 100-jähriges Bestehen. Weltweit gefragt, haben Dirigenten wie Herbert von Karajan, Kurt Masur, Colin Davis, Claudio Abbado, Simon Rattle, Neville Marriner, Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Bernard Haitink, Riccardo Muti oder Daniel Barenboim dem Chor ihre Referenz erwiesen. Regelmäßig widmen sich die Sängerinnen und Sänger dem chorsinfonischen Repertoire gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester und dessen Chefdirigenten Dennis Russell Davies. Zudem hat sich der MDR-Rundfunkchor als Spezialensemble für zeitgenössische Musik durch zahlreiche Ur- und Erstaufführungen einen Namen gemacht. Seit Januar 2020 hatte Philipp Ahmann die künstlerische Leitung des MDR-Rundfunkchores inne. Zu seinen Vorgängern in dieser Position gehören Herbert Kegel, Gert Frischmuth und Howard Arman, der auch das überaus erfolgreiche Format der Nachtgesänge entwickelte. Nahezu 250 Schallplatten und CDs - viele davon preisgekrönt - hat das Ensemble bisher aufgenommen. Über die Europäische Rundfunkunion wie auch auf Tourneen und Gastspielen weltweit zu hören, fungiert der MDR-Rundfunkchor erfolgreich als musikalischer Botschafter Mitteldeutschlands.