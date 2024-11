Der japanische Autobauer Honda hat in Sakura (Präfektur Tochigi) seine Demonstrations-Produktionslinie für Festkörperzellen vorgestellt. Auf der Anlage will Honda die Produktionsprozesse für die eigens entwickelten Batteriezellen für die Massenfertigung optimieren. An dem Zeitplan, die eigene Festkörper-Batteriezelle in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts auf den Markt zu bringen, halten die Japaner fest. Dabei soll die neue Anlage in Sakura helfen: ...

