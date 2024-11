Köln (ots) -Ab dem heutigen 21. November 2024 gibt es WDR Fernsehen durchgängig in High Definition (HD) - also auch alle Ausgaben der Lokalzeit. Das alte SD-Format ist noch für einen Übergangszeitraum bis 7. Januar 2025 über Satellit oder Kabel empfangbar.HD bietet gegenüber SD ein schärferes Bild mit mehr als doppelt so hoher Auflösung und besserer Tonqualität - alles wie gewohnt kostenlos und unverschlüsselt. Wer noch in SD schaut, muss nun wechseln, denn am 7. Januar 2025 beenden WDR und ARD die Verbreitung aller TV-Programme in SD - damit auch die in SD verbreiteten Ausgaben der WDR Lokalzeit. Hintergrund: Durch den Stopp der doppelten Ausstrahlung beider Formate können die öffentlich-rechtlichen Sender weiter Kosten senken.Nichts ändern müssen Zuschauerinnen und Zuschauer, die schon jetzt WDR Fernsehen über Satellit in HD empfangen. Zu erkennen ist dies unter anderem am Logo "WDR HD" am oberen Rand des Fernsehbildes. Wer noch umstellen muss, wird ab 21. November durch Infoeinblendungen auf das Ende des SD-Programms hingewiesen.Wenn die HD-Programme nicht in der Senderliste gefunden werden, muss ein Sendersuchlauf an der Set Top Box oder am Fernsehgerät gemacht werden, um die Senderliste zu aktualisieren. Viele Geräte, zum Beispiel moderne TV-Boxen, nehmen neue Programme automatisch in die Senderliste auf. Allerdings findet man "sein" neues HD-Programm manchmal erst auf einem Platz weit hinten auf der Senderliste - unter Umständen mit dreistelliger Nummer.Voraussetzung für den Empfang von HD-Programmen ist immer ein HD-fähiges Empfangsgerät. Beim Satellitenempfang sind dies Fernsehgeräte bzw. Set-Top-Boxen nach dem technischen Standard DVB-S2. Weitere Informationen sowie Erklärvideos und Anleitungen für den Wechsel auf HD gibt es online unter www.ard-digital.de/satellithdtv (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ard-digital.de%2Fsatellithdtv&data=05%7C02%7CSascha.Woltersdorf%40FM.WDR.DE%7Cf329ab6c86984799caf008dd07fe92cc%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638675512145353714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=QPJIlujMheyPFepCFqWiWpO9y1eiu6BjpS6pG5xOpgI%3D&reserved=0) und beim jeweiligen Kabelnetzbetreiber.Für Fragen steht montags bis freitags von 9.00 bis 21.00 Uhr eine ARD-Telefon-Hotline unter 0331 585 69 606 zur Verfügung. Per E-Mail: zuschauer@ard-digital.dePressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.de0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5913718