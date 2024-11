Die Pentixapharm Holding AG hat bekanntgegeben, dass der erste Patient in einer Phase-I/II-Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Lu177-PentixaTher behandelt wurde. Die Studie richtet sich an Erwachsene mit rezidivierter oder refraktärer akuter myeloischer Leukämie (AML) sowie akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) und wird vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...