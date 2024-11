Lausanne (ots) -domo.health, ein führendes Schweizer Unternehmen im Bereich digitaler Gesundheitstechnologien, stellt seine generative KI-Funktion vor, welche speziell auf die Bedürfnisse des Hilfe und Pflege-Managements zu Hause (Spitex) zugeschnitten ist. Diese innovative Technologie, basierend auf dem Microsoft Azure OpenAI Service, ist ab sofort auf der domo.health PRO Plattform und in der mobilen App verfügbar. Sie ermöglicht Pflegefachkräften eine vereinfachte Pflegedokumentation und effizienteres Arbeiten.Pflegefachkräfte im häuslichen Umfeld stehen vor immer grösseren Herausforderungen: Sie betreuen zunehmend komplexere chronische und akute Krankheitsfälle und müssen dabei höchste Qualitätsstandards einhalten. Interdisziplinäre Pflege-Teams, bestehend aus Pflegefachkräften, Physiotherapeuten, Hausärzten, Fachärzten, Patienten und pflegenden Angehörigen, müssen Informationen reibungslos austauschen, um eine patientenzentrierte Versorgung sicherzustellen. Doch Verwaltungsaufgaben, Sprachbarrieren und eine fragmentierte Kommunikation erschweren diesen Austausch häufig.Seit ihrer Markteinführung im letzten Jahr hat sich die domo.health PRO Plattform schnell etabliert und bewährt, indem sie diese wichtigen Herausforderungen der Pflege zu Hause adressiert. Die Plattform wurde über fünf Jahre hinweg in enger Zusammenarbeit mit Gesundheitsfachkräften entwickelt und kontinuierlich optimiert. Sie unterstützt das Gesundheitsfachpersonal und Angehörige dabei, Patienten sowohl klinisch als auch administrativ effektiver zu betreuen.Durch die Integration generativer KI bringt domo.health modernste Technologie in den Arbeitsalltag: die Pflegefachkräfte können ihre Verlaufsberichte in Echtzeit dokumentieren, korrigieren, neu formulieren und übersetzen - ein grosser Schritt zur Prozessoptimierung und Verbesserung der mehrsprachigen Kommunikation. Die Pflegenden, die domo.health PRO benutzen, sparen bereits bis zu 10 Minuten pro Patientenbesuch - mit der neuen KI-Technologie wird diese Effizienz weiter gesteigert.Diese Einführung generativer KI für die Hilfe und Pflege zu Hause ist ein Meilenstein im digitalen Gesundheitsportfolio von domo.health. Die Plattform vereinfacht dadurch die Dokumentation und sorgt dafür, dass kritische Patientendaten stets korrekt und leicht zugänglich sind. Dies unterstützt bessere Behandlungsergebnisse und reduziert gleichzeitig die administrative Belastung. Die KI-Technologie erfüllt alle nötigen Standards in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit: Daten werden ausschliesslich in der Schweiz in Microsofts dedizierte Azure-Cloud verarbeitet. domo.health arbeitet konform mit dem Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG), der DSGVO und orientiert sich an der Europäischen KI-Verordnung, um Transparenz, Verantwortung und ethische KI-Nutzung zu gewährleisten - für vollstes Vertrauen von Gesundheitsfachkräften und Patienten."Generative KI revolutioniert Branchen - im Gesundheitswesen braucht es jedoch einen massgeschneiderten Ansatz, um Datenintegrität, klinische Präzision und Praxistauglichkeit sicherzustellen", erklärt Guillaume DuPasquier, Mitgründer und CEO von domo.health. "Mit unserer digitalen Gesundheitsplattform gehen wir zentrale Herausforderungen in der Pflege zu Hause an - von der Verbesserung des Managements chronischer Erkrankungen über die Optimierung von Arbeitsabläufen bis hin zur effizienten Nutzung ambulanter Ressourcen. Diese Innovation markiert einen Wendepunkt, der sowohl die Patientenergebnisse als auch die Effizienz im Gesundheitswesen erheblich verbessern wird.""Durch die Integration von Microsoft Azure OpenAI nutzt domo.health generative KI, um zukunftsweisende Lösungen im Gesundheitswesen einzuführen, während gleichzeitig Sicherheit und Compliance in der Cloud gewährleistet werden", ergänzt Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz. "Diese innovativen GenAI-Funktionen, die in Zusammenarbeit mit dem Microsoft Swiss AI Accelerator Program entwickelt wurden, zeigen eindrucksvoll, welche bedeutende Rolle KI bei der Weiterentwicklung von Gesundheitslösungen spielen kann. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie domo.health ihre Plattform weiterentwickelt und entscheidende Fortschritte in der Branche vorantreibt."Pressekontakt:Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Tarik Dlala, Chief Marketing Officer bei domo.healthEmail: tarik.dlala@domo.healthOriginal-Content von: domo.health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100594/100926054