Der US-Konzern Alphabet steht am Donnerstag unter Druck. Grund: Das US-Justizministerium strebt den Verkauf Google Chrome an, um eine Monopolbildung zu verhindern. Damit würde Alphabet seinen Burggraben bei der Internetsuche verlieren. Die Aktie verliert in einer ersten Reaktion sechs Prozent. Mehr dazu in Kürze.

