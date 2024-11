© Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine Frankreich: Vinci, Investor Day Großbritannien: Unilever, Capital Markets Day Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten 00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 10/24 01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 11/24 01:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. …