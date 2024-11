Die wichtigsten Agrarorganisationen in Spanien haben das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur abgelehnt und schließen nicht aus, in den kommenden Monaten Proteste starten zu müssen, so wie es die französischen Landwirte tun, falls die spanische Regierung dieses Handelsabkommen unterstützt, berichtet SimFruit.cl. "Vertreter von ASAJA, COAG, UPA und...

