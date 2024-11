Susan Collins, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Boston, sagte am Mittwoch, dass weitere Zinssenkungen notwendig seien, die Entscheidungsträger aber vorsichtig vorgehen sollten, um nicht zu schnell oder zu langsam zu handeln, so Bloomberg. Schlüsselzitate Einige weitere Zinssenkungen sind notwendig, da die Politik immer noch restriktiv ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...