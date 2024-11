EQS-News: PRWireNow / Schlagwort(e): Miscellaneous

CoinEx verstärkt Engagement für Sicherheit mit aktualisiertem Anlagendeckungsgrad



22.11.2024 / 07:58 CET/CEST

Hong Kong, SAR--(Newsfile Corp. - Freitag, 22. November 2024) - CoinEx, eine führende Kryptowährungsbörse, kündigte am 15. November 2024 um 10:00 Uhr (UTC) eine Aktualisierung ihrer Vermögensreservedaten an und bekräftigte damit ihr Engagement für Transparenz, Sicherheit und Vertrauen innerhalb der Kryptogemeinschaft.



Durch die Implementierung der Merkle Tree-Struktur ermöglicht CoinEx den Nutzern, ihre Vermögenswerte zu überprüfen und zu bestätigen, dass sie im Merkle Tree enthalten sind. Dadurch ist die Gültigkeit und Sicherheit der Vermögensreservedaten gewährleistet. Dieses Update bietet den Nutzern eine sichere und transparente Möglichkeit, ihre Bestände zu authentifizieren. Nach den neuesten Daten von CoinEx hält die Plattform nun eine Reservequote von 1:1, wobei CET 116,89 % erreicht. Die Reservequoten für wichtige Vermögenswerte wie USDT, USDC, BTC und ETH haben alle 100 % überschritten. Dies bedeutet, dass CoinEx für jeden Dollar an Vermögenswerten, der von Nutzern eingezahlt wird, mindestens einen weiteren Dollar an Reserven hält, um sicherzustellen, dass die Plattform die Auszahlungsanforderungen erfüllen kann. CoinEx verifiziert derzeit seine Reserven für CET, USDT, USDC, BTC, ETH und DOGE. CoinEx hat seit 2017 durchgehend eine Reservenquote von 100 Prozent beibehalten, wobei die Sicherheit der Vermögenswerte der Nutzer an erster Stelle steht. Diese Aktualisierung ist ein wichtiger Meilenstein, der das Engagement von CoinEx für den Schutz der Nutzergelder und die Förderung eines sicheren Investitionsumfelds demonstriert. Weitere Informationen über die aktualisierte Reservequote und die Merkle Tree Struktur findest Du hier : CoinEx Proof of Reserve

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen für ein sicheres Erlebnis Zusätzlich zur Aktualisierung des Reservesatzes verbessert CoinEx kontinuierlich seine Sicherheitsinfrastruktur nach dem Prinzip "User First". Das Sicherheitsteam von CoinEx setzt eine Reihe von fortschrittlichen Mechanismen ein, um ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu schaffen, einschließlich Multi-Signaturprotokolle, physischer Systemtrennung, Echtzeitüberwachung und automatischer Warnmeldungen für Hot- und Cold-Wallets. Um die Vermögenswerte der Nutzer noch besser zu schützen, hat CoinEx einen Shield Fund eingerichtet, der 10 % der Handelsgebühren zur Minderung extremer Risiken bereitstellt. Ebenso ist CoinEx eine strategische Allianz mit führenden Blockchain-Sicherheitsinstitutionen eingegangen und hat ein Elite-Sicherheitsteam zusammengestellt, um eine robuste Verteidigung aufzubauen und sicherzustellen, dass die Plattform umfassend geschützt ist. Über CoinEx

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die sich der Vereinfachung des Kryptowährungshandels verschrieben hat. Die Plattform bietet mehr als 10 Millionen Nutzern in über 200 Ländern und Regionen eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Spot- und Futures-Handel, Margin-Handel, Swaps, automatisiertes Market Making (AMM) und Finanzmanagement. Seit seiner Gründung ist CoinEx dem Grundsatz "User First" treu geblieben. Mit dem aufrichtigen Wunsch, ein faires, respektvolles und sicheres Umfeld für den Kryptowährungshandel zu schaffen, ermöglicht CoinEx Menschen mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau einen einfachen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, indem es benutzerfreundliche Produkte anbietet. Medienkontakt: Vollständiger Name: Fiona Han

Position: Marketing Manager

E-Mail: fiona.han@coinex.com

News Source: PRWireNow





