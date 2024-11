FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax geht am Freitag wohl mit einem knappen Plus in das Wochenfinale. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax einen Gewinn von 0,2 Prozent auf 19.181 Zähler. Der EuroStoxx 50 wird mit ähnlich hohem Zuwachs erwartet.

Auf Wochensicht liegt der Dax gleichwohl noch leicht im Minus. Damit bleibt der November durchwachsen und ohne eine bislang erfolgte Jahresendrally. Die Experten der Helaba wollen trotz der jüngsten Kursgewinne auch noch nicht von einem Befreiungsschlag sprechen, denn geopolitische Risiken und insbesondere die Sorgen vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs ließen Zweifel an einer dauerhaften Stimmungsaufhellung aufkommen.

Die Vorgaben sind am Freitag positiv. In den USA hatten die wichtigsten Indizes ihre Gewinne nach dem Handelsschluss in Europa noch etwas ausgebaut. In Asien gab es vielerorts Kurssteigerungen, außer in China. Dort warteten die Anleger darauf, dass staatliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft wirkten, hieß es.

Marktbeobachter sehen inzwischen die Börsen wieder im "Trump-Trade-Modus", passend zu den ersten Tagen nach der besiegelten Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident. "Nach der schwachen letzten Woche ist der Trump-Optimismus jetzt zurück", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Sichtbar sei dies etwa am Bitcoin, der in Richtung der Marke von 100.000 US-Dollar laufe. Auch US-Aktien würden in der Hoffnung auf Steuersenkungen und Deregulierung wieder gekauft.

Die Agenda ist am Freitag überschaubar. Wichtige Unternehmens- und Konjunkturdaten stehen nicht an. Es sieht nach einem ruhigen Verlauf aus. Vorbörslich um 3 Prozent höher notierten auf Tradegate die Titel des Chemikalienhändlers Brenntag nach einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank. Nach dem schwachen Jahresverlauf sei nun der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen, hieß es./ajx/stk

