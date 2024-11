Zürich - Das Bild am Devisenmarkt bleibt gleich - der Dollar erstarkt und besonders der Euro verliert weiter an Boden. Im Tagesverlauf rücken zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und am Nachmittag noch einige Daten aus den USA in den Fokus. Insgesamt dürften aber eher die Politikpläne des künftigen US-Präsidenten die Märkte weiter bewegen. So ist der Euro weiter im Abwärtstrend. Er sackte bereits am Vorabend unter die Marke von 1,05 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...