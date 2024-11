DJ Polen als interessanter Wachstumsmarkt für deutsche Marken und Retailer?

2024-11-22

Polen als interessanter Wachstumsmarkt für deutsche Marken und Retailer?

Der polnische E-Commerce-Markt zählt zu den größten und dynamischsten in Europa und bietet internationalen Unternehmen spannende Möglichkeiten zur Expansion. Mit einem stetigen Wachstumspotenzial, getrieben durch einen wachsenden Wettbewerb, die steigende Nachfrage nach Automatisierung und den Boom des mobilen Handels, rückt Polen als attraktiver Wachstumsmarkt immer mehr in den Fokus. Zwar hat die Inflation auch das Preisbewusstsein polnischer Verbraucher geschärft, doch dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für Unternehmen, die passende Angebote mit einer überzeugenden Customer Experience (CX) kombinieren können.

Untersuchungen von Gemius und Strategy& unterstreichen diesen Trend und heben Polen als optimalen Expansionsmarkt hervor. Die Experten von Univio, einem führenden Unternehmen für digitale Transformation im Handel in Polen, betonen außerdem, dass das Verständnis und die Anpassung an lokale Besonderheiten - insbesondere in Bezug auf Zahlungsmethoden, Logistik und Kundenbindung - für internationale Unternehmen entscheidend sein kann, um in diesem dynamischen Markt erfolgreich Fuß zu fassen.

Polens E-Commerce-Boom: 38 Milliarden Euro Potenzial bis 2028

Mit fast 30 Millionen Internetnutzern ist Polen der fünftgrößte E-Commerce-Markt in der EU. Der Umsatz im Online-Handel wird bis 2028 voraussichtlich auf 38,64 Milliarden Euro anwachsen - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 23 Milliarden Euro im Jahr 2023. Dieses beeindruckende Wachstum wird vor allem durch die verstärkte Internetnutzung und die Verbreitung von mobilen Endgeräten angetrieben. Bereits 78% der Internetnutzer in Polen kaufen regelmäßig online ein.

Unerschlossenes Potenzial für Cross-Border-Anbieter

Für cross-border Retailer bietet Polen eine bedeutende Chance. Laut aktuellen Daten bevorzugen 75% der polnischen Internetnutzer zwar lokale Plattformen, doch 36 % tätigen auch Käufe auf internationalen Webseiten. Um erfolgreich in den polnischen Markt einzusteigen, ist es für Unternehmen entscheidend, die lokalen Besonderheiten zu verstehen - ein Markt, in dem Plattformen wie Allegro dominieren.

"Das Wachstum des polnischen E-Commerce-Marktes ist bemerkenswert. Mit der richtigen Markteintrittsstrategie können ausländische Unternehmen ein schnell wachsendes, technikaffines Kundenpotenzial erschließen. Bei Univio unterstützen wir unsere Kunden - darunter 10 der 100 größten polnischen Online-Shops - erfolgreich bei der Bewältigung lokaler Herausforderungen, von angepassten Zahlungssystemen bis hin zur Integration in Marktplätze und Optimierung ihrer Logistik- und Fulfillmentlösungen. Dank unserer internationalen Aufstellung und einer eigenen deutschen Niederlassung sind wir ideal aufgestellt, um deutschen Marken und Händlern den Weg in den polnischen Markt zu ebnen." betont Michael Sommer, Geschäftsführer der deutschen Univio-Tochtergesellschaft.

Deutsche Händler feiern bereits Erfolge in Polen

Einige deutsche Unternehmen haben das Wachstumspotenzial des polnischen E-Commerce-Marktes bereits erfolgreich genutzt. So rangiert Zalando auf Platz drei der umsatzstärksten E-Commerce-Plattformen in Polen. Auch andere deutsche Marken wie Douglas und Lidl haben sich erfolgreich etabliert, während der Luxusmodehändler Breuninger 4,8 % seiner grenzüberschreitenden Umsätze in Polen erzielt und damit sogar Österreich übertrifft.

Was treibt polnische Konsumenten zum Online-Kauf?

Polnische Online-Käufer zeichnen sich durch ihre digitale Kompetenz aus und leben meist in Großstädten; ein Großteil von ihnen hat einen höheren Bildungsabschluss und stabile finanzielle Verhältnisse. Mobile Endgeräte sind führend, und über 75 % der polnischen Verbraucher shoppen per Smartphone.

Warenkorb-Einblicke: Die beliebtesten Online-Kaufkategorien in Polen

Zu den meistgekauften Produkten gehören Kleidung (74 %), Schuhe (65 %) und Kosmetik (62 %). Aber auch die Ausgaben für Elektronik, Smartphones und Reisen steigen, was vielversprechende Möglichkeiten in diesen Bereichen aufzeigt.

Während 75 % der Verbraucher den Kauf auf lokalen Plattformen bevorzugen, greifen 36 % mittlerweile auch auf internationale Plattformen zu, vor allem in den Kategorien Kleidung (34 %), Schuhe (28 %) und Sportbekleidung (25 %). Besonders für ausländische Einzelhändler, insbesondere in der Modebranche, bietet dies ein großes Potenzial.

Polnische Konsumenten gewinnen: Die entscheidenden Faktoren beim Online-Kauf

Drei zentrale Faktoren beeinflussen die Kaufentscheidung der polnischen Verbraucher: attraktive Produktpreise (43 %), niedrige Versandkosten (39 %) und positive Einkaufserfahrungen (30 %). Für 26 % der Verbraucher ist zudem eine schnelle Lieferzeit entscheidend. Der Aufbau von Vertrauen spielt eine große Rolle - Bewertungen, sichere Zahlungsmethoden und transparente Rückgabebedingungen sind dabei entscheidend.

Zusätzlich legen polnische Verbraucher großen Wert auf Komfort: 24/7-Verfügbarkeit, günstigere Preise und Hauslieferungen sind wichtige Anreize. Ebenso schätzen sie einfache Rückgabeprozesse und klare Informationen zu Produktgarantien und -richtlinien.

Bequeme Zahlungsmethoden: Anpassung an polnische Präferenzen

In Polen dominiert BLIK als bevorzugte mobile Zahlungsmethode (68 %), gefolgt von schnellen Banküberweisungen (64 %). Kreditkarte, Pay-by-Link und Nachnahme sind ebenfalls gängige Zahlungsmethoden. Ausländische Marken sollten diese Optionen anbieten, um ein nahtloses Einkaufserlebnis zu gewährleisten.

Liefererwartungen: Geschwindigkeit und Flexibilität sind entscheidend

81 % der polnischen Online-Käufer bevorzugen Paketstationen, insbesondere InPost. Internationale Unternehmen sollten diese Option ebenso wie Hauslieferung und Abholstellen priorisieren. Schnelle Lieferoptionen, idealerweise innerhalb von 12 Stunden, können die Kundenzufriedenheit und -treue erheblich steigern. Zudem verbessert ein einfacher und zugänglicher Rückgabeprozess - etwa durch Paketstationen, die von 36 % der Verbraucher bevorzugt werden - das Kundenerlebnis und fördert wiederholte Käufe.

"Polnische Konsumenten erwarten Geschwindigkeit und Komfort. Einer unserer Kunden bietet Zugang zu über 50.000 Abholstellen und gewährleistet, dass Bestellungen, die bis 23:59 Uhr aufgegeben werden, bereits am nächsten Tag zugestellt werden - auch an Wochenenden. Ein anderer Kunde hat sieben Onlineshops auf verschiedenen europäischen Märkten mit mehr als 40 Marktplätzen integriert, darunter Allegro, Amazon und Zalando, um Reichweite und schnelle Erfüllung zu gewährleisten." - kommentiert Michael Sommer.

Allegro: Das Tor zum polnischen E-Commerce

Mit einem Marktanteil von 50 %, einem Gesamtumsatz von 12,7 Milliarden EUR und 15 Millionen aktiven Käufern ist Allegro ein erstklassiger Marktplatz für Unternehmen, die sich in Polen etablieren wollen. Allegro als Startpunkt oder gar als primärer Vertriebskanal zu nutzen, bietet eine enorme Sichtbarkeit. Andere Marktplätze wie Empik und Morele bieten ebenfalls wertvolle Möglichkeiten, um polnische Verbraucher zu erreichen.

Leitfaden für Einzelhändler: Kosten senken und mit intelligenter Automatisierung an der Spitze bleiben

Mit kluger Strategie gegen die Konkurrenz

Wie der PwC Strategy& Report 2024 zeigt, entwickelt sich der polnische E-Commerce-Markt rasant weiter und bietet neue Chancen für Marken, die sich abheben wollen. Mit einem konstanten jährlichen Wachstum von 8 % und einer wachsenden Kundenbasis ist der Wettbewerb intensiv. Doch für Unternehmen, die auf Innovation und herausragende Kundenerlebnisse setzen, bietet der Markt enormes Potenzial. Durch die Optimierung der Abläufe und den Fokus auf exzellenten Kundenservice können Einzelhändler Aufmerksamkeit gewinnen und auch in einem dynamischen Marktumfeld gegenüber etablierten Anbietern bestehen.

Inflation im Blick: Preisbewusste Verbraucher gewinnen

Die steigende Inflation hat das Augenmerk der polnischen Verbraucher stärker auf Preis und Komfort gelenkt. 43 % der Polen geben an, dass attraktive Preise der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Onlineshops sind. Die polnischen Konsumenten erwarten sowohl preislichen Mehrwert als auch ein reibungsloses Kundenerlebnis (CX). Die Balance zwischen Preis-Leistungs-Verhältnis und Servicequalität zu finden, ist entscheidend, um die Loyalität dieser Kunden zu gewinnen.

Strategie für die Zukunft: Mobil und mit KI punkten

Bis 2028 wird der mobile Handel in Polen voraussichtlich den traditionellen E-Commerce überholen, wobei personalisierte Erlebnisse durch KI eine Schlüsselrolle spielen werden. Verbraucher nutzen zunehmend mobile Apps, die auf sie zugeschnittene Erlebnisse bieten, und durch KI können Unternehmen das Verhalten analysieren, Service automatisieren und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Marken wie Sephora und Leroy Merlin nutzen diese Entwicklungen bereits erfolgreich. Nutzen auch Sie mobile und KI-basierte Lösungen, um die Kundenbindung zu stärken und sich in der digitalen Landschaft abzuheben.

"KI-basierte Tools sind ein echter Game-Changer - sie optimieren den Kundenservice durch KI-gestützte Assistenten, rationalisieren PIM-Systeme und ermöglichen dynamische Preisstrategien. Mit diesen Technologien können Marken effizient skalieren, die Kosten im Griff behalten und das Kundenerlebnis auf eine Weise verbessern, die bei polnischen Verbrauchern Anklang findet." - erklärt Rami Al-Naib, Leiter Data Science & KI bei Univio.

