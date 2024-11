DJ MÄRKTE ASIEN/Kursrutsch an den Börsen in China - Tokio fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Zweigeteilt hat sich die Börsenlandschaft in Ostasien am Freitag gezeigt. An den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong rutschten die Indizes nach einem verhaltenen Start im Handelsverlauf massiv ab. In Schanghai büßte der Composite-Index 3,1 Prozent ein, in Hongkong lag der HSI im Späthandel 2,1 Prozent zurück. An den anderen Plätzen legten die Indizes dagegen deutlicher zu. Dort folgte man der positiven Vorgabe der Wall Street. Der Nikkei-225 in Tokio verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 38.284 Punkte. In Seoul ging es um 0,8 und in Sydney um 0,9 Prozent nach oben.

Aus dem chinesischen Handel wurde zu dem herben Rücksetzer auf enttäuschende Gewinne der Unternehmen verwiesen, Risiken als Folge geopolitischer Spannungen und die anstehende zweite Amtszeit von Donald Trump. Mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung in China dürften derweil nach Einschätzung von Moody's Stimuli der Regierung zwar für Erleichterung sorgen, eine Wachstumsverlangsamung 2025 sei dennoch nicht auszuschließen.

Für gute Stimmung anderenorts sorgte, dass die stark ausgefallenen Nvidia-Quartalszahlen und auch der Ausblick an der Wall Street letztlich doch noch positiv bewertet wurden, nachdem der Kurs zunächst negativ reagiert hatte. Davon profitierten in der gesamten Region tendenziell Aktien aus dem Halbleitersegment. In Hongkong verteuerten sich beispielsweise Sunny Optical um 2,8 Prozent, in Seoul ging es für SK Hynix um fast 5 Prozent nach oben, in Tokio legten Advantest um 0,7 Prozent und Tokyo Electron um 2,2 Prozent zu.

Neue Preisdaten aus Japan sorgten kaum für Bewegung, zumal sie eng an den Erwartungen ausgefallen waren. Im Oktober stiegen die Kernverbraucherpreise um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, einen Tick stärker als mit 2,2 Prozent geschätzt. Nach Einschätzung von Ökonomen liegt damit eine Zinserhöhung der japanischen Notenbank im Dezember zumindest weiter auf dem Tisch. Notenbankchef Ueda hatte jüngst erst betont, dass die Entscheidung datenbezogen getroffen werde. "Unserer Ansicht nach steht der jüngste Inflationstrend im Einklang mit der Inflationsprognose der BoJ und ein schwächerer Yen erhöht das Risiko eines Überschießens, was uns insgesamt dazu veranlasst, an unserer seit langem vertretenen Ansicht einer Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember festzuhalten.", so die Experten von ING.

Für Doosan Enerbility ging es in Seoul um 5,7 Prozent nach oben. Der Kraftwerks- und Baumaschinenhersteller hat von den Aufsichtsbehörden grünes Licht für seine Fusionspläne erhalten.

In Australien hatte der Mode-Einzelhändler Lovisa einen leichten Anstieg des flächenbereinigten Umsatzes mitgeteilt. Für die Aktie ging es darauf um 1,4 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.393,80 +0,9% +10,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.283,85 +0,7% +13,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.501,24 +0,8% -5,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.267,19 -3,1% +9,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.187,44 -2,1% +15,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.747,87 +0,2% +15,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.590,99 +0,1% +9,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:16 % YTD EUR/USD 1,0465 -0,1% 1,0476 1,0537 -5,2% EUR/JPY 162,07 +0,1% 161,84 163,34 +4,2% EUR/GBP 0,8335 +0,2% 0,8320 0,8334 -3,9% GBP/USD 1,2558 -0,3% 1,2591 1,2643 -1,4% USD/JPY 154,84 +0,2% 154,49 155,03 +9,9% USD/KRW 1.403,52 -0,3% 1.407,58 1.398,52 +8,1% USD/CNY 7,2050 +0,0% 7,2031 7,1968 +1,5% USD/CNH 7,2572 +0,0% 7,2553 7,2469 +2,0% USD/HKD 7,7826 -0,0% 7,7831 7,7823 -0,3% AUD/USD 0,6492 -0,3% 0,6512 0,6512 -4,6% NZD/USD 0,5834 -0,4% 0,5860 0,5866 -7,7% Bitcoin BTC/USD 99.114,25 +0,7% 98.464,45 97.197,90 +127,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,19 70,1 +0,1% +0,09 +0,4% Brent/ICE 74,26 74,23 +0,0% +0,03 -0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.692,94 2.669,60 +0,9% +23,34 +30,6% Silber (Spot) 31,11 30,75 +1,2% +0,36 +30,9% Platin (Spot) 964,97 966,50 -0,2% -1,53 -2,7% Kupfer-Future 4,09 4,13 -0,8% -0,03 +3,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2024 02:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.