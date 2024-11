So schnell kann es gehen. In der letzten Woche wähnte man den Goldpreis bereits am Abgrund stehen, als er in Richtung 2.500 US-Dollar abtauchte. Wenige Handelstage später sieht die Lage ganz anders aus. Gold schwang sich zwischenzeitlich zu einer kräftigen Erholung auf und nimmt nun die 2.700 US-Dollar ins Visier.Goldpreis nimmt die 2.700 US-Dollar wieder ins Visier Anziehende Renditen der US-Staatsanleihen, ein vor Kraft strotzender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...