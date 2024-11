Köln (ots) -Bittere Kälte, Nässe und Dunkelheit: Für obdachlose Menschen ist der Winter eine harte Zeit. Die Heilsarmee steht ihnen in vielen deutschen Großstädten zur Seite, zum Beispiel mit Notschlafplätzen, Wärmestuben, warmen Mahlzeiten und Kleidung. Die diesjährige Kältehilfe der evangelischen Freikirche und Hilfsorganisation startet am 23. November.In Berlin steht die Heilsarmee zum Beispiel mit ihrem Einsatzwagen am Kottbusser Tor, am Alexanderplatz und am Ostbahnhof. "Pro Einsatz geben wir rund 70 Suppen und viele heiße Getränke aus", sagt Oberstleutnant David Bowles. An der Reeperbahn in Hamburg öffnet die Heilsarmee von dienstags bis freitags den sogenannten Heimathafen Heilsarmee. Auch Schlafsäcke und Isomatten werden in der Wärmestube ausgegeben. "In der kalten Jahreszeit machen wir auch regelmäßig eine Kältestreife", sagt Kapitänin Anne Beinker.Die Heilsarmee in Hannover beteiligt sich an einer ökumenischen Essensausgabe. Täglich gibt es kostenlos eine warme Mahlzeit. "Wir begrüßen hier bis zu 180 Gäste am Tag", berichtet Steffen Aselmann von der Heilsarmee Hannover. In Bremen ist die Heilsarmee mit einem Lastenrad in Parks unterwegs, um Drogenabhängige zu versorgen. In Chemnitz gibt es ab Januar einen weiteren, zusätzlichen Standort für den Einsatzwagen. In Stuttgart steht die Heilsarmee mit ihrem Einsatzwagen unter den Brücken der Stadt und versorgt 400 Menschen. "Wir verteilen fast eine Tonne Lebensmittel an Bedürftige pro Woche", sagt Kapitän Markus Piechot.Acht Wohnheime - von Göttingen über Wiesbaden, Nürnberg und München - stellen 176 Notschlafplätze für Obdachlose zur Verfügung. Wenn es ganz besonders kalt wird, stellen viele Korps der Heilsarmee Feldbetten in ihren Räumen auf und verteilen Lebensmittel. Um die umfangreichen Hilfen zu finanzieren, startet die Heilsarmee ihre Kältehilfe-Kampagne am Samstag um 19 Uhr in Berlin mit einer festlichen Advents Gala im Rathaus Schöneberg. Der Eintritt ist frei.Pressekontakt:Dagmar Puh, Teamleiterin Kommunikation, T +49 (0)221/20819-402, dagmar.puh@heilsarmee.deOriginal-Content von: Die Heilsarmee in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127759/5914441