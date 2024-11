Strasbourg (ots) -Beim 37. International Documentary Film Festival Amsterdam wurde die ARTE-Koproduktion "An American Pastoral" von Auberi Edler im Internationalen Wettbewerb mit dem IDFA Award for Best Directing ausgezeichnet. "Writing Hawa" von Najiba Noori erhielt den FIPRESCI Award und der IDFA Forum Award for Best Rough Cut ging an "Do You Love Me" von Lana Y. Daher.IDFA Award for Best Directing - International Competition für "An American Pastoral" von Auberi EdlerIm Jahr 2023 tobt in einer konservativen Kleinstadt in Pennsylvania ein heftiger ideologischer Kampf um den Lehrplan öffentlicher Schulen. Vor den anstehenden Schulratswahlen werben fundamentalistische Kandidaten um Stimmen, während Demokraten befürchten, dass Literatur mit "sexuellen Inhalten" verboten und LGBTQ+-Kinder stigmatisiert werden. In "An American Pastoral" (ARTE France, Les Films d'Ici Méditerranée, Les Films d'Ici, Frankreich 2024, 118 Min.) dokumentiert Auberi Edler, wie unvereinbare Weltanschauungen aufeinandertreffen. Während Erwachsene die Zukunft der Jugend debattieren, scheint der Graben in der tief gespaltenen Gesellschaft offensichtlich.In der Jurybegründung heißt es:"By simply looking and listening, this director reveals the current complexity at the heart of the United States. Her deep commitment to observation allows the viewer to come face to face with the communities in the film and provides critical insight into the results of the last U.S presidential election."FIPRESCI Award für "Writing Hawa" von Najiba NooriDie afghanische Filmemacherin Najiba Noori zeichnet in "Writing Hawa" (ARTE France, eo docs, Tag Film, Een van de jongens, Frankreich, Niederlande, Katar, Afghanistan, 2024, 84 Min.) ein intimes Porträt ihrer Mutter, die es vierzig Jahre nach ihrer arrangierten Ehe schafft, ein eigenständiges Leben zu führen und Lesen sowie Schreiben zu lernen. Doch mit der Machtübernahme durch die Taliban zerplatzen ihre Träume - ebenso wie die Hoffnungen ihrer Tochter und ihrer Enkelin, die sich nun neuen Herausforderungen und Kämpfen stellen müssen.In der Jurybegründung heißt es:"The director of the winning film was inspired by the urgency of the local situation that had the greatest influence on the future of the protagonists, who are close members of her family. The film gives us an essential insider testimony from a territory where freedoms are at stake, especially for women."IDFA Forum Award for Best Rough Cut für "Do You Love Me" von Lana Y. DaherLana Y. Daher nimmt in "Do You Love Me" (ARTE France, Films de Force Majeure, My Little Films, Wood Water Films) die Zuschauer mit auf eine archivarische Entdeckungsreise durch Beirut. Dabei greift der Film vor allem auf Kino- und Dokumentarfilme aus dem Libanon der 50-er Jahre bis heute zurück und verbindet geschickt Vergangenheit und Gegenwart, um den aktuellen Zustand und die mentale Verfassung im Libanon zu beleuchten.In der Jurybegründung heißt es:"Lana Y. Daher masterfully weaves a delicate and poignant story of a city and its heartbreaking yet resilient history. (...) The work stands as a testament to the power of memory and art in navigating collective grief and renewal."ARTE gratuliert herzlich!Pressekontakt:Gabriele Dasch | gabriele.dasch@arte.tv | Tel: +33 3 88 14 21 56Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5914595