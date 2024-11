Köln (ots) -Stuart ist 16 Monate alt. Aufgrund einer seltenen genetischen Erkrankung hat er nur eine begrenzte Lebenszeit. Dank des ASB-Wünschewagens konnten sich Stuart und seine Familie einen Herzenswunsch erfüllen: einen gemeinsamen Familienausflug in den Zoo. Dieser besondere Tag brachte nicht nur Freude und wertvolle gemeinsame Zeit, sondern zeigt auch die Bedeutung des Wünschewagens für schwerkranke Kinder und ihre Familien.Bereits nach sieben Monaten wurde bei Stuart eine Entwicklungsverzögerung festgestellt. Die niederschmetternde Diagnose ließ der Familie wenig Zeit, doch sie entschied, diese Zeit intensiv zu nutzen. Besonders liebt Stuart Tiere und freut sich über Tierbilderbücher- ein Zoobesuch war daher ein lang gehegter Wunsch der ganzen Familie. Doch seine Krankheit erschwerte die Umsetzung, bis der ASB-Wünschewagen ins Spiel kam.Innerhalb weniger Tage organisierte das Wunscherfüller-Team aus Münster die Wunschfahrt. Die ehrenamtlichen Wunscherfüllerin Christine und die Wunscherfüller Jan und Thomas holten Stuart und seine Mutter ab, während Vater, Oma und die Schwestern Lucy und Melia im eigenen Auto folgten. Gemeinsam erkundeten sie den Zoo, ermöglicht durch die liebevolle Betreuung der ASB-Wunscherfüllerin und Wunscherfüller."Das war der glücklichste Tag in unserem Leben", erzählt die neunjährige Lucy begeistert. Auch für die Mutter, Madeline, war es ein unvergessliches Erlebnis: "Ich finde es sehr schön, dass der Wünschewagen auch für Kinder da ist."Die Familie möchte ihre Erfahrung mit möglichst vielen Menschen teilen, um auf die wertvolle Arbeit des ASB-Wünschewagens aufmerksam zu machen. "Es sollten viel mehr Menschen von dieser Möglichkeit erfahren", so die Eltern.Der ASB-Wünschewagen erfüllt die letzten Wünsche schwerstkranker Menschen in der letzten Lebensphase und schenkt ihnen besondere Momente - auch den kleinsten unter ihnen. Seit gut zehn Jahren ist der ASB-Wünschewagen in Nordrhein-Westfalen unterwegs, mittlerweile in drei Standorten: in Westfalen, in Rhein-Ruhr und im Rheinland. Die Wunschfahrten gehen - je nach Gesundheitszustand des Wünschenden - auch an Orte weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Die Erfahrungswerte zeigen deutlich: Für einen Menschen in seiner letzten Lebensphase wie auch für die Angehörigen bedeutet das gemeinsame Erleben und Erfüllen eines letzten Wunsches ein wichtiges Stück Lebensqualität in einer schweren Zeit.Der ASB-Wünschewagen wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Die schwerstkranken Gäste werden ausschließlich durch qualifizierte ehrenamtlich tätige Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüller begleitet.Weitere Informationen:ASB-Wünschewagen in NRW - Arbeiter-Samariter-Bund NRW e.V. (https://www.asb-nrw.de/unsere-angebote/wuenschewagen)Pressekontakt:Ute-Andrea LudwigArbeiter-Samariter-Bund NRW e.V.Leitung Stabsstelle Kommunikation und MedienTelefon +49 221 94 97 07 14Mobil: +49 171 847 00 26E-Mail: ludwig@asb-nrw.deOriginal-Content von: ASB NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161482/5914637