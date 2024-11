Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Mehr als 1.000 internationale Führungskräfte aus Industrie und Regierung werden zu dem dreitägigen interaktiven Programm in einer der weltweit am schnellsten wachsenden Destinationen für Meetings, Konferenzen, Incentives und Ausstellungen (MICE) erwartet.- Der saudi-arabische MICE-Markt wird voraussichtlich exponentiell wachsen, denn es wird erwartet, dass allein die Weltausstellung Expo 2030 40,7 Millionen Besucher nach Saudi-Arabien locken wird.- Die wachsende Nachfrage soll durch die Einführung einer neuen Fluggesellschaft und den Ausbau des Flughafens, 1 Million Quadratmeter Veranstaltungsfläche und 854.000 Hotelzimmer bis 2030 gedeckt werden.Der erste internationale MICE Summit (IMS24) wird vom 15. bis 17. Dezember in der Mohammed Bin Salman Nonprofit City (MISK) in Riad mehr als 1.000 weltweit führende Vertreter der Meeting-, Incentive-, Konferenz- und Ausstellungsbranche (MICE) zusammenbringen. Er wird von der Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA) ausgerichtet.Die dreitägige Veranstaltung verspricht, die führende globale Veranstaltung für die MICE-Industrie zu werden und bietet unter dem Motto "Expanding Horizons" Innovationen, wirtschaftliche und kommerzielle Möglichkeiten für MICE und verwandte Tourismus- und Reisesektoren. Das umfangreiche Programm der Veranstaltung ist so konzipiert, dass es führende Unternehmen der MICE-Branche, Zulieferer, Verbände, Leiter von Giga-Projekten, Disruptoren und internationale, branchenübergreifende und staatliche Entscheidungsträger zusammenbringt. Mit Plenarsitzungen, Podiumsdiskussionen, Innovationsclustern und Kollaborationszentren bietet IMS24 den Teilnehmern eine erstklassige globale Plattform, um Kontakte zu knüpfen, zusammenzuarbeiten und vor allem neu zu definieren, was es bedeutet, im heutigen globalen Umfeld zusammenzukommen."In einer Zeit, die von einem tiefgreifenden technologischen und ökologischen Wandel geprägt ist, hat sich die MICE-Branche zu einem wichtigen Katalysator des Wandels entwickelt. Der IMS24 konzentriert sich auf die Zukunft der Branche und befasst sich mit den Bedürfnissen einer globalisierten Welt. Er verändert die Art und Weise, wie Menschen, Kulturen und Länder miteinander verbunden sind, um Wohlstand zu schaffen", sagte der Gastgeber der IMS und Vorsitzende der SCEGA, Seine Exzellenz Fahd Al-Rasheed."Saudi-Arabien ist die perfekte Umgebung für den IMS24. Als interner und externer Akteur des Wandels hat das Königreich seinen eigenen Wandel vollzogen, indem es die Zukunft der globalen Tourismusindustrie mitgestaltet und sich zu dem am schnellsten wachsenden MICE-Ziel unter den G20-Ländern entwickelt hat", fügte Seine Exzellenz hinzu.MICE-Veranstaltungen in Saudi-Arabien verzeichneten im Jahr 2023 einen Anstieg von fast 15 %, mit fast 17.000 Veranstaltungen, die über 20 Millionen Besucher anzogen. Der IMS24 fällt mit der anhaltenden Transformation des Königreichs zusammen, in deren Verlauf sich Saudi-Arabien zu einem wichtigen globalen Tourismus- und Veranstaltungsziel entwickelt. Mit fast 110 Millionen Besuchern im Jahr 2023 macht der Tourismus 6 % des saudi-arabischen BIP aus, was 255 Milliarden SAR (68 Milliarden US-Dollar) entspricht. Es ist davon auszugehen, dass der saudische MICE-Sektor sein Wachstum durch den raschen Ausbau der Verkehrs- und Veranstaltungsinfrastruktur beschleunigen wird. Unterstützt wird dies durch die Entwicklung von Giga-Projekten, die unvergleichliche Reiseerlebnisse bieten, sowie durch eine verbesserte Konnektivität zwischen dem Königreich und dem Rest der Welt. Die SCEGA treibt diese transformativen Entwicklungen weiter voran, zuletzt mit der Ankündigung eines Incentive-Programms in Höhe von 588 Millionen SAR (156 Millionen US-Dollar) zur Unterstützung von Großveranstaltungen im Jahr 2025.Informationen zum International MICE SummitAuf dem International MICE Summit (IMS) treffen sich weltweit führende Persönlichkeiten aus dem Bereich Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen (MICE) sowie Fachleute und Organisationen aus verschiedenen Branchen. Der Gipfel bietet eine Plattform für Brancheneinblicke, Networking und Diskussionen zur Förderung von Innovation, Wissensaustausch und nachhaltiger Entwicklung im globalen MICE-Sektor.Für weitere Informationen oder um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie uns:Website - www.internationalmicesummit.comTwitter/X - https://x.com/ims_summitLinkedIn - https://www.linkedin.com/company/ims-summit/YouTube - https://youtube.com/@ims.summit?si=G06nYTaOUWer-OKqInformationen zur Saudi Conferences and Exhibitions General Authority (SCEGA)Die Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA) ist die offizielle Behörde, die die Entwicklung und Regulierung des saudi-arabischen Messe- und Kongresswesens überwacht. Die SCEGA wurde 2018 durch ein königliches Dekret gegründet und soll den wirtschaftlichen Einfluss des Sektors stärken, indem sie strategische Richtlinien festlegt, Lizenzen vergibt, Saudi-Arabien als erstklassige MICE-Destination bewirbt und Investitionen im Einklang mit globalen Standards fördert. 