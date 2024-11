EQS-Ad-hoc: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

Erlebnis Akademie AG senkt Prognose 2024, da das Besucheraufkommen vor allem witterungsbedingt unter den Erwartungen gelegen hat Bad Kötzting, 22. November 2024 - Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456) hat heute die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und konnte ein Umsatzwachstum auf 19,8 Mio. Euro erzielen (9M/2024: 19,5 Mio. Euro). Beim operativen Ergebnis EBIT erzielte die eak 0,9 Mio. Euro nach 1,2 Mio. Euro im Vorjahresvergleich. Aufgrund der Witterungsverhältnisse im zweiten und dritten Quartal sind die Besucherzahlen insgesamt unter den Erwartungen geblieben. Entgegen den bisherigen Erwartungen lässt sich dieser Effekt im vierten Quartal nicht mehr vollständig aufholen. Gleichzeitig hat die Erlebnis Akademie an einigen Standorten zusätzlich aufwandswirksam investiert. Die Vergleichbarkeit mit 2023 ist eingeschränkt, weil 2023 ein Anteilsverkauf an einer Tochter mit 0,8 Mio. Euro bei den sonstigen betrieblichen Erträgen zu Buche schlug. Die Erlebnis Akademie senkt daher ihre Prognose für das Gesamtjahr 2024. Demnach erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz 2024 in der Bandbreite von 24,8 Mio. Euro bis 25,3 Mio. Euro, nachdem der Umsatz im Vorjahr bei 23,8 Mio. Euro lag. Die zuvor prognostizierte Bandbreite hatte bei 25,8 Mio. Euro bis 29,0 Mio. Euro gelegen. Beim Konzern-EBIT rechnet der Vorstand zum Jahresende 2024 mit einer Bandbreite von 0,2 Mio. Euro bis 0,7 Mio. Euro, welche zuvor bei 0,9 Mio. Euro bis 3,5 Mio. Euro gelegen hatte. Dabei wird das Ergebnis im vierten Quartal 2024 durch einen planmäßigen Anteilsverkauf an der SKS Lipno von einem Sondereffekt beeinflusst werden. Auch im Gesamtjahr 2023 waren sonstige betriebliche Erträge enthalten, die aus einer planmäßigen Reduzierung der Anteile an einem Joint Venture entstanden waren. Das EBIT 2023 lag bei -0,4 Mio. Euro. Kontakt Erlebnis Akademie AG

