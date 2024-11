Paris (ots/PRNewswire) -Auf der HUAWEI CONNECT 2024 PARIS veranstaltete Huawei erfolgreich einen Datenspeichergipfel unter dem Motto "New OceanStor, Best Data Infrastructure in the AI Era". An dem Gipfel nahmen Branchenführer, Experten und Wissenschaftler aus der ganzen Welt teil, um die für KI erforderliche Dateninfrastruktur zu erörtern. Die Teilnehmer beschäftigten sich auch mit einer Reihe aktueller Branchenthemen wie All-Flash-Speicher und All-Flash-Rechenzentren, die die digitale und intelligente Transformation in Europa beschleunigen werden.Neudefinition der Datenspeicherung in der Ära des DatenwachstumsDr. Peter Zhou, President der Huawei Data Storage Product Line, sagte während des Gipfels, dass das kommende digitale und intelligente Zeitalter ein "goldenes Zeitalter" für Daten sein wird, und dass die Datenspeicherung eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung und Weitergabe der menschlichen Kultur und des Wissens spielen wird. Der Umsatz von Huawei Data Storage ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und hat sich in Europa besonders gut entwickelt. Zhou sagte, dass Huawei Data Storage sich zu langfristigen Investitionen in Produkte und Lösungen für alle Szenarien verpflichtet hat und mit europäischen Kunden und Partnern zusammenarbeiten wird, um eine KI-fähige Dateninfrastruktur aufzubauen und kontinuierliche Innovationen und Durchbrüche bei der Datenspeicherung voranzutreiben.Aufbau einer KI-fähigen Dateninfrastruktur zur Beschleunigung der digitalen und intelligenten Transformation in EuropaMichael Qiu, President des Huawei Global Data Storage Marketing & Solution Sales Dept, stellte die neue Generation des OceanStor Dorado All-Flash-Speichers von Huawei vor. Er sagte, dass die All-Flash-Rechenzentrumslösung der neuen Generation unter Verwendung einer ganzen Reihe von hochleistungsfähigen und hochzuverlässigen Datenspeicherprodukten aufgebaut werden muss. "Huawei hat sich verpflichtet, fünf kritische Service-Szenarien zu adressieren: unternehmenskritische Anwendungen, geschäftskritische Anwendungen, KI, Datenanalyse und Datensicherung. Wir werden ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Nutzer haben und tagtäglich an der Verbesserung und Innovation unserer Produkte arbeiten, um eine umweltfreundlichere, zuverlässigere und effizientere Dateninfrastruktur zu schaffen, die den Herausforderungen des KI-Zeitalters gewachsen ist", so Michael Qiu.Eine neue Zukunft der Datenspeicherung im DatenwunderlandTom Lüssi, Gründer und CEO der Naveum AG, sprach auf dem Gipfel auch über die aktuelle Partnerschaft mit Huawei im Bereich IT-Infrastruktur. Die Naveum AG ist ein führender B2B-Cloud-Service-Anbieter in der Schweiz, der die All-Flash Data Center Solution von Huawei einsetzt, um sich besser auf zukünftige KI-Anwendungen vorzubereiten. Er sagte, dass die Lösung nicht nur ihre Cloud-Service-Fähigkeiten verbessert, sondern auch dazu beiträgt, dass sie ihren Kunden eine stabilere, effizientere und innovativere IT-Umgebung bieten können.Alexandre VAUCANSON, CIO von Agglomération Grand Villeneuvois, berichtete ebenfalls über seine Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit Huawei bei der digitalen und intelligenten Transformation. Agglomération Grand Villeneuvois hat mit Huawei beim Aufbau intelligenter, komfortabler und sicherer Städte zusammengearbeitet und nutzt die Datenspeicherlösungen von Huawei, um eine städteübergreifende Datensynchronisation und -sicherung für höhere Zuverlässigkeit zu erreichen.Benoît Fix, CTO des France Data Center Solution Sales Dept bei Huawei, merkte an, dass die neue Generation des OceanStor Dorado All-Flash-Speichers, der extreme Leistung, extreme Ausfallsicherheit und KI-fähige, innovative Services bietet, für zunehmend konvergente Arbeitslasten konzipiert ist. Er liefert eine bessere Leistung dank der tiefgreifenden Hardware-Software-Zusammenarbeit und kommt mit einem aktualisierten FLASHLINK® intelligenten Algorithmus, der die Leistung um 50% verbessert. Außerdem wird die DPU-basierte SmartNIC genutzt, um alle CPU- und Speicherengpässe im System zu beseitigen. Die neue Generation der SmartMatrix Full-Mesh-Architektur erreicht eine Zuverlässigkeit von 99,99999 % für ein einzelnes Gerät. Die Lösung verfügt außerdem über die branchenweit einzige native Unified-Storage-Architektur für Block-, Datei- und Objektspeicher, die verschiedene Anwendungstypen wie Datenbanken, Dateien und Container unterstützt und geschäftskritische Anwendungen in das KI-Zeitalter bringt.Dr. Thomas Eifert, CTO des IT-Zentrums der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen, berichtete auch darüber, wie ein Zusammenschluss von Hochschulen in Nordrhein-Westfalen mit Huawei ein hochschulübergreifendes Datenservicesystem aufgebaut hat, um die Effizienz, Kontrolle und Nutzung der Datenverwaltung zu verbessern. Er sagte, dass das System nicht nur eine zuverlässige und skalierbare Dateninfrastruktur bereitstellt, sondern auch Forschungsdaten und HPC kombiniert.Anton Gohlke, ein Senior Solution Manager bei Huawei, sagte, dass Scale-Out-Storage auf All-Flash umgestellt werden muss, da die Menge unstrukturierter Daten wächst und immer wichtiger wird. Er stellte Huawei's neuen OceanStor Pacific 9920 All-Flash Scale-Out Storage vor, der extrem umweltfreundlich ist, eine extrem hohe Leistung bietet und außerdem den Zugriff auf Daten von überall aus ermöglicht. Mit dem Schwerpunkt auf All-Flash-Design bietet sie innovative Basistechnologien in den Bereichen Architektur, Medienanwendungen, Algorithmen und Lösungen und ist ideal für Branchen wie Finanzen, Bildung und Forschung, Gesundheitswesen und Medien, um den Wert unstrukturierter Massendaten freizusetzen.Huawei Data Storage ist bestrebt, technologische Innovationen voranzutreiben und mit Partnern zusammenzuarbeiten, um ein solides Wachstum in der Datenspeicherbranche zu fördern. Das Unternehmen wird weiterhin wettbewerbsfähige Produkte und szenariospezifische Lösungen sowie eine effizientere und zuverlässigere Dateninfrastruktur für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen in Europa anbieten und ihnen helfen, die digitale und intelligente Transformation zu beschleunigen.Informationen zu HuaweiHuawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastruktur im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und intelligenten Geräten. Wir beschäftigen 207.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig, um mehr als drei Milliarden Menschen auf weltweit zu versorgen.Unsere Vision und Mission ist es, jedem Menschen, jedem Haus und jedem Unternehmen die digitale Welt näher zu bringen, um eine umfassend vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Mit diesem Ziel streben wir eine allgegenwärtige Konnektivität und einen inklusiven Netzzugang an, um das Fundament für eine intelligente Welt zu legen. Wir werden eine vielfältige Rechenleistung bereitstellen, wo und wann immer sie gebraucht wird, um Cloud und Intelligenz in alle Regionen der Erde zu bringen. Wir werden digitale Plattformen aufbauen, die allen Branchen und Organisationen helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden. Und wir werden das Nutzererlebnis mithilfe von KI neu definieren und in allen Lebensbereichen der Menschen intelligenter und persönlicher gestalten - egal ob sie zu Hause, unterwegs, im Büro, in ihrer Freizeit oder beim Training sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Huawei online unter www.huawei.com oder folgen Sie uns auf:http://www.linkedin.com/company/Huaweihttp://www.twitter.com/Huaweihttp://www.facebook.com/Huaweihttp://www.youtube.com/HuaweiRafal Kwiatkowski, E-Mail: weuenterprise@huawei.com, Telefon: +48 531-539-140Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2559396/Huawei_Europe_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2559395/Huawei_Europe_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2559207/5030374/Huawei_Europe_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/huawei-connect-2024-paris-der-neue-oceanstor-die-optimale-dateninfrastruktur-in-der-ki-ara-beschleunigt-die-digitale-und-intelligente-transformation-in-europa-302314348.htmlOriginal-Content von: Huawei Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177466/5915058