Die Ölpreise sind in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Die Rohölsorte Brent kletterte am Morgen auf 74,8 Dollar pro Barrel und legte damit seit Wochenbeginn um fast fünf Prozent zu, so Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst der Commerzbank. Konflikt in der Ukraine eskaliert "Auslöser für den Ölpreisanstieg in dieser Woche dürfte die jüngste Eskalation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...