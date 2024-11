Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN new Name Ab dem: AnmerkungenSE0013108867 Sileon AB 22.11.2024 SE0023440748 Sileon AB 25.11.2024 Tausch 50:1In the News Board at 16:59 dd 22.11.2024, we published the ISIN Change with a wrong new ISIN SE0222735526. The correct new ISIN is SE0023440748.