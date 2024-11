Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben eine durchwachsene Woche am Freitag freundlich ausklingen lassen. Der EuroStoxx50 fand nach einer Schwächephase wieder in die Spur und schloss 0,70 Prozent höher mit 4.789,08 Punkten - einmal mehr dank Rückenwinds von den US-Börsen. Auch wegen der guten Vortagsentwicklung dämmte der Leitindex der Eurozone sein Wochenminus damit auf wenige Punkte ein. Für den Schweizer Leitindex SMI ging es am Freitag ...

