Laiqon bekommt einen neuen Ankeraktionär: Die Joachim Herz Stiftung investiert via Kapitalerhöhung 12,6 Millionen Euro in den Hamburger Finanzdienstleister. Man übernimmt 2,1 Millionen neue Laiqon Aktien zu jeweils 6,00 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung und will sich bei der Gesellschaft langfristig als strategischer Investor engagieren. ...

