Bei Wolfspeed ISIN: US9778521024 geht es seit einem Hoch bei 16,00 Euro im Oktober steil nach unten. Es gab Kursabschläge im Bereich um 60 Prozent und bei 5,958 Euro setzte am Mittwoch eine zaghafte Gegenwehr ein. Wenn sich die Aktie in diesem Bereich beruhigt und zu einer Gegenbewegung ansetzt, könnte man mit einem Trade möglicherweise erfolgreich sein. Zuletzt hatten wir bei Wolfspeed den Einstieg am 09. September vorgeschlagen und 3 Tage später ...

