Leipzig (ots) -Die Reportage "Prags vietnamesische Community startet durch" des Mitteldeutschen Rundfunks für ARTE hat den Deutsch-tschechischen Journalistenpreis erhalten. Am 22. November wurden die Autorinnen Katrin Molnár und Jana Šustová in Potsdam vor den anwesenden Botschaftern beider Länder und weiteren prominenten Persönlichkeiten geehrt. Zu sehen ist der Film in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/arte-re-wie-wir-ticken-reportagen-aus-europa/re-prags-vietnamesische-community-startet-durch/arte/Y3JpZDovL2FydGUudHYvdmlkZW9zLzExMDI0Ni0wMDQtQQ).Die Reportage befasst sich mit der vietnamesischen Community in Tschechien - einer der größten Minderheiten des Landes. Sie stellt "Tschecho-Vietnamesinnen und Vietnamesen" der zweiten Generation vor und zeigt ihren Spagat zwischen beiden Kulturen. Der Film thematisiert das Beispiel einer gelungenen Integration.Jurorin lobt "einfühlsame Begleitung durch die Kamera"Jurymitglied Veronika Kupková sagte in ihrer Laudatio über die 30-minütige Reportage: "Der Film von Katrin Molnár und Jana Šustová führt uns zum Prager 'Bananenfest', einem Festival der vietnamesischen Kultur, das von jungen vietnamesischen Erwachsenen organisiert wird. Ihr Ziel ist es [...] die Vielfalt der vietnamesischen Kultur zu feiern. Dass ihre Bemühungen erfolgreich sind, können wir dank der einfühlsamen Begleitung durch die Kamera auf unseren Bildschirmen mitverfolgen."Der Film entstand in der MDR-Redaktion "Osteuropa und Dokumentationen". Der verantwortliche Redakteur Martin Hoffmann sagt: "Die beiden Autorinnen nehmen uns mit in eine Community, die auch in zweiter Generation zwischen zwei Welten, zwischen Tschechien und Vietnam, lebt. Zuschauerinnen und Zuschauer können im Film sehen, wie viele Hürden diese Menschen schon genommen haben - und welcher Erwartungsdruck auf ihnen liegt. Meinen herzlichen Glückwunsch den Preisträgerinnen."Katrin Molnárberichtet als Autorin und Videojournalistin für das MDR-Format "Heute im Osten" (https://www.ardmediathek.de/sendung/heute-im-osten/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9hMmRiN2YxNy1kMWUxLTQ0NjItYmFhNS0wYzYzYjU5N2QyOTg) und für das Europamagazin von ARTE (Yourope). Jana Šustováarbeitet seit 2000 beim Tschechischen Rundfunk und seit 2023 für den MDR/ARTE.Preis ehrt klischeefreie BerichterstattungDer Deutsch-tschechische Journalistenpreis ehrt seit 2016 deutsche und tschechische Medienschaffende, die klischeefrei und differenziert über das jeweilige Nachbarland berichten. Prämiert werden herausragende deutsch- und tschechischsprachige Beiträge in den Kategorien Text, Audio und Multimedia. Die Preise werden vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie von den Journalistenverbänden in Deutschland (Deutscher Journalistenverband) und Tschechien (Syndikát novináru) verliehen.Programmschwerpunkt über vietnamesisches Leben im MDRDer Mitteldeutsche Rundfunk hat im Oktober in einem Programmschwerpunkt über vietnamesisches Leben in Ostdeutschland berichtet. In Dokumentationen, TV-, Radio- und Social-Media-Beiträgen sowie Hintergrundartikeln auf mdr.de wurden Integrationsgeschichten erzählt und Chancen und Herausforderungen vietnamesischer Migration herausgestellt. Highlight des Programmschwerpunkts war der Film "Tuyen Pham - vom Flüchtling zum Millionär" (https://www.ardmediathek.de/video/money-maker/folge-1-tuyen-pham-vom-fluechtling-zum-millionaer-s06-e01/das-erste/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MTA2MC8yMDI0MTAxMDAwMDUvc2VuZHVuZy1tZHItaW0tZXJzdGVuLTEwMA) der Doku-Serie "Money Maker" - zu sehen in der ARD Mediathek.Hinweis für Journalistinnen und JournalistenDer Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds stellt hier (https://drive.google.com/drive/folders/1TuAnP3X9PYKJTx2T7lGMQJtRfPJ6_mad) (am 22.11. ab etwa 22 Uhr) Fotos von der Preisverleihung zur Verfügung.